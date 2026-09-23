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Świat

Nawrocki: Rosja wykazuje się imperialną pychą

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Karol Nawrocki podczas wystąpienia na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Nawrocki: Rosja wykazuje się imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do dwóch wojen światowych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP/EPA
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Karol Nawrocki podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ stwierdził, że Rosja wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Prezydent wezwał do stanowczej odpowiedzi na rosyjskie prowokacje.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił w wystąpieniu, że sytuacja, gdy stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, Rosja, "usiłuje, bezskutecznie, lecz z pełnym okrucieństwa uporem, podbić sąsiednie państwo i zdestabilizować cały region", jest zaprzeczeniem zasad wyznawanych przez sygnatariuszy Karty Narodów Zjednoczonych.

Jak powiedział, Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, operacje hybrydowe oraz akty dywersji i sabotażu. Zwrócił uwagę, że "wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych".

Karol Nawrocki podczas wystąpienia na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Karol Nawrocki podczas wystąpienia na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP/EPA

Przekonywał, że "nie jest za późno, by przywrócić prymat prawa międzynarodowego i wzmocnić fundamenty systemu, w którym zasady mają znaczenie". Nawrocki zaznaczył, że Rosja, "kierując się imperialną i neokolonialną wizją świata, próbuje narzucić innym swoją wolę" i "kwestionuje tym samym prawo każdego narodu do samodzielnego decydowania o własnym losie".

Nawrocki: nie mamy do czynienia z incydentami, lecz z trwałą, przemyślaną strategią

Zauważył, że Polska jest szczególnie świadoma konsekwencji rosyjskiego kolonializmu i imperializmu, i zadeklarował, że jako sąsiad Rosji nie szuka konfrontacji z nią. - Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec - powiedział.

Prezydent podkreślił też, że Polska niezmiennie postrzega NATO jako gwaranta europejskiego bezpieczeństwa.

Nawrocki zwrócił uwagę, że Rosja prowadzi szeroko zakrojoną wojnę hybrydową, obejmującą sabotaż, cyberataki i operacje destabilizacyjne, w tym sztucznie wywoływany kryzys migracyjny. - Nie mamy do czynienia z incydentami, lecz z trwałą, przemyślaną strategią - ocenił, dodając, że odpowiedź na te działania musi być "stanowcza, konsekwentna i musi być także wspólna".

Polska będzie głosem regionu Europy Środkowej w formacie G20

Nawrocki podkreślił znaczenie włączenia w 2023 r. Unii Afrykańskiej w prace G20. Jego zdaniem ta decyzja wzmocniła "głos kontynentu afrykańskiego, lepiej odzwierciedlając rzeczywiste procesy zachodzące w gospodarce światowej". Zaapelował o podobne otwarcie formatu na Europę Środkową, powołując się na współtworzoną przez Polskę Inicjatywę Trójmorza.

Jego zdaniem "głos Europy Środkowej" był dotychczas nieobecny na forum. - Polska będzie głosem tego regionu jako państwo, które rozumie zarówno wyzwania rozwojowe, jak i znaczenie stabilnych reguł gry w gospodarce międzynarodowej - ocenił.

Wystąpienie Karola Nawrockiego
Wystąpienie Karola Nawrockiego
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP/EPA

W kontekście Polski jako lidera regionu Nawrocki podkreślił, że w bezpieczeństwie Europy Środkowej kluczowe są inwestycje w infrastrukturę transportową i energetyczną, w tym inwestycje w bezpieczeństwo. Stwierdził, że "suwerenność energetyczna - w tym oparta na energetyce atomowej - nie jest dziś wyborem", lecz warunkiem niezależności politycznej.

Prezydent ocenił, że na stałym polskim członkostwie w G20 skorzystają m.in. partnerzy w Afryce, Azji czy Ameryce Łacińskiej. Nawrocki podziękował także prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za zaproszenie Polski do udziału w tegorocznych pracach G20 w ramach amerykańskiej prezydencji. Dodał, że Polska bierze udział w przygotowaniach do grudniowego szczytu grupy w Miami.

Nawrocki zaznaczył jednak, że rozwój gospodarczy i stabilność międzynarodowa nie są możliwe bez odpowiedzi na wyzwania. Wśród nich wymienił m.in. kryzys demograficzny. Wskazał na spadającą dzietność czy "erozję więzi społecznych" jako czynniki osłabiające fundamenty państw. Apelował, aby "kultura i mass media promowały rodzenie się dzieci, a nie ich abortowanie".

Prezydent wezwał też do przeciwdziałania nielegalnej migracji, która "nie może być odpowiedzią na wyzwania demograficzne".

Nawrocki zwraca uwagę na liczne przypadki prześladowań ze względu na wiarę

Nawrocki zaznaczył, że prawa człowieka nie są dodatkiem do polityki międzynarodowej, tylko jej fundamentem i również wynikają z zasad etycznych starszych niż ONZ. - Ich łamanie zawsze prowadzi do przemocy, destabilizacji i konfliktów. Historia - także historia mojego kraju - uczy nas tego w sposób jednoznaczny. Ruch społeczny, który doprowadził do upadku komunistycznego rządu narzuconego Polsce nosił nazwę "Solidarność". Był on wyrazem odwagi ludzi, którzy - mimo represji i braku wolności - nie zgodzili się na życie w systemie opartym na kłamstwie i przemocy - zaznaczył. Nawiązał też do tego, że - jak mówił - na świecie wciąż zbyt wielu ludzi doświadcza prześladowań ze względu na swoją wiarę. - Dotyczy to różnych wielu wspólnot religijnych, lecz w szczególny sposób musimy dziś mówić o losie chrześcijan w regionach dotkniętych konfliktami i prześladowaniami. Jeszcze niedawno wspólnoty chrześcijańskie stanowiły tam naturalną część życia społecznego - obecne od dwóch tysięcy lat, współtworzące kulturę, język i tożsamość całych regionów. Dziś w wielu miejscach ich liczba dramatycznie się zmniejszyła - niekiedy pozostały jedynie ślady dawnej obecności - zauważył. - Ataki na miejsca kultu, dyskryminacja, przemoc, a nawet utrata życia - to rzeczywistość, która nie może pozostawać bez odpowiedzi społeczności międzynarodowej - oświadczył.

Źródło: PAP
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Tagi:
Karol NawrockiRosjaWojna w UkrainieOrganizacja Narodów Zjednoczonych
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