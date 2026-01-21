Nawrocki w Davos: patrzę na Grenlandię jako na punkt strategiczny    

Nawrocki podczas debaty na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos Źródło: TVN24

Prezydent Karol Nawrocki wystąpił w panelu dyskusyjnym poświęconym obronności Europy, w którym udział wzięli między innymi sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Nawrocki podkreślił, że Stany Zjednoczone są najważniejszym polskim sojusznikiem. Ocenił też, że pomimo napięć wokół Grenlandii, Sojusz Północnoatlantycki jest "stabilny".

- Patrzę na problem Grenlandii z perspektywy strategicznej - mówił Nawrocki. - Mamy tam Chińczyków, Rosjan. Czujemy zagrożenie rosyjskie w Polsce od 300 lat. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wygląda flanka wschodnia NATO - dodał.

Pytany, czy to nie jest moment, żeby żeby okazać solidarność w Europie, powiedział, że "jest konieczność solidarności w Europie, ale oprócz tego jest konieczność tego, by budować dobre relacje transatlantyckie".

Prezydent wyraził nadzieję, że kwestia Grenlandii zostanie rozwiązana na drodze dyplomatycznej.

- Oczywiście doceniam głos Danii w sposób naturalny. Dania jest naszym partnerem, ale również patrzę na Grenlandię jako na punkt strategiczny i temat geopolityczny pomiędzy światem demokracji, światem wolnym, niepodległością a Rosją - mówił.

Nawrocki: napięcia wokół Grenlandii nie oznaczają, że zapomnieliśmy o Ukrainie

Nawrocki powiedział, że nie obawia się, iż sytuacja związana z amerykańskimi naciskami w sprawie Grenlandii zmieni postrzeganie wojny w Ukrainie jako najważniejszej obecnie kwestii dla Polski, wschodniej flanki NATO i "całego wolnego świata".

- Wciąż czujemy zagrożenie ze strony Rosji, jesteśmy w środku wojny hybrydowej - ocenił prezydent. Nawrocki ma nadzieję, że "powoli zbliżamy się do pokoju w Ukrainie".

Rutte: Ukraina powinna być priorytetem numer jeden

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte mówił podczas panelu, że kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego nie powinny pozwolić, by napięcia związane z Grenlandią odwróciły ich uwagę od konieczności pomocy Ukrainie, która odpiera rosyjską inwazję.

- Ukraina powinna być priorytetem numer jeden, ma ona kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Europy i Stanów Zjednoczonych - powiedział Rutte. - Naprawdę martwię się, że stracimy z oczu ten cel, a Ukraińcy nie będą mieli wystarczającej liczby pocisków przechwytujących, aby się bronić - dodał.

Rutte oświadczył, że nie będzie publicznie komentował napięć między Stanami Zjednoczonymi a ich europejskimi sojusznikami w związku z żądaniem Trumpa dotyczącym przejęcia Grenlandii.

- Możecie być pewni, że pracuję nad tą kwestią za kulisami, ale nie mogę tego robić publicznie - stwierdził. Dodał, że "prezydent Trump i inni przywódcy" mają rację, a NATO musi zrobić więcej w tej sprawie, by chronić Arktykę przed wpływami Rosji i Chin. - Pracujemy nad tym, aby wspólnie bronić regionu arktycznego - zapewnił Rutte.

Sekretarz generalny NATO powiedział, że jedynym sposobem na rozwiązanie sytuacji związanej z groźbami Trumpa dotyczącymi aneksji Grenlandii jest "przemyślana dyplomacja".

