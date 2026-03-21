Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nawrocki jedzie do Orbana. Tusk: fatalny błąd

Karol Nawrocki
Bogucki: nie było spotkania Nawrocki-Orban, bo premier Węgier rozmawiał w Moskwie z Putinem
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki w poniedziałek spotka się w Polsce z prezydentem Węgier, a potem uda się do Budapesztu, gdzie podejmie go szef węgierskiego rządu Viktor Orban. Premier Donald Tusk i szef MSZ Radosław Sikorski krytykują to posunięcie i zwracają uwagę na inne wydarzenie, które tego dnia będzie się odbywało w Budapeszcie.

Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta, przekazał w sobotę, że 23 marca będą obchodzone Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

"W najbliższy poniedziałek w Przemyślu Prezydent RP Karol Nawrocki podejmie przebywającego z wizytą w Polsce Prezydenta Węgier Tamása Sulyoka. W drugiej części dnia rozmowy przeniosą się do Budapesztu, gdzie Prezydent K. Nawrocki rozmawiał będzie z Prezydentem T. Sulyokiem i Premierem V. Orbanem" - napisał w serwisie X Przydacz.

Tusk: to fatalny błąd

Zdaniem szefa rządu wizyta Karola Nawrockiego w Budapeszcie wiąże się ze wzmacnianiem przywódcy Rosji Władimira Putina i jednoczesnym osłabianiem Unii Europejskiej.

"Udział prezydenta Nawrockiego w budapesztańskim spotkaniu prorosyjskich i eurosceptycznych polityków to fatalny błąd i potwierdzenie groźnej strategii osłabiania Unii Europejskiej i wzmacniania Putina" - napisał Tusk.

Sikorski: to wsparcie kampanii wyborczej

Na Węgrzech trwa obecnie kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi 12 kwietnia. W sondażach prowadzi opozycyjna partia TISZA. Z kolei Fidesz Viktora Orbana stoi przed widmem utraty władzy po prawie 16 latach rządów. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ocenił, że wyjazd prezydenta Karola Nawrockiego ma związek właśnie z tą kampanią wyborczą.

"Prezydent Karol Nawrocki będzie w poniedziałek w Budapeszcie, aby wesprzeć w kampanii wyborczej Viktora Orbana. Tego samego, który blokuje 20. pakiet sankcji wobec Rosji oraz zwrot 2 miliardów złotych za sprzęt, który Wojsko Polskie przekazało Ukrainie. W kampanii, w której Orban straszy rzekomą inwazją Ukrainy, w czym wspiera go specjalna ekipa GRU. W towarzystwie takich klakierów Putina jak Matteo Salvini i Marine le Pen" - napisał szef polskiej dyplomacji.

"Panie Prezydencie, proszę zainteresować się, dlaczego nacjonalizm i złodziejstwo Orbana spowodowały, że Węgry stały się najbiedniejszym krajem Unii Europejskiej. Czy tego życzy Pan Polsce?" - zakończył swój wpis Sikorski.

"Wyjątkowo niekorzystny termin"

Donald Tusk i Radosław Sikorski piszą o "zebraniu" eurosceptycznych polityków, ponieważ tego samego dnia - 23 marca - w Budapeszcie odbędzie się również "Wielkie Zgromadzenie" skrajnie prawicowej koalicji Patrioci dla Europy, w którym wezmą udział znani politycy prokremlowscy, tacy jak Matteo Salvini i Marine Le Pen.

"Ten termin jest dla Nawrockiego wyjątkowo niekorzystny" - napisał w serwisie X Szabolcs Panyi, dziennikarz śledczy portalu VSquare. Według jego informacji polski prezydent faktycznie ma udzielić wsparcia Orbanowi w kampanii.

Przydacz napisał później na X, że "prezydent Nawrocki nie planuje udziału w żadnym tego typu spotkaniu".

"W poniedziałek odbywają się Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, w związku z czym w Przemyślu dojdzie do spotkania prezydentów Polski oraz Węgier. Następnie wieczorem do kontynuacji rozmów pomiędzy prezydentami Nawrockim i Sulyokiem w Budapeszcie oraz do spotkania z premierem Węgier" - przekazał.

"Wykorzystał zupełnie niespodziewany kryzys". Pokona Orbana?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wykorzystał zupełnie niespodziewany kryzys". Pokona Orbana?

Marcin Złotkowski

W grudniu, przed szczytem Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu na Węgrzech, prezydent Nawrocki zrezygnował z planowanego spotkania z Orbanem po tym, jak węgierski premier spotkał się w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. "Prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską" - zaznaczył wówczas szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA Petera Magyara prowadzi z Fideszem premiera Orbana w większości niezależnych sondaży - w lutowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców. Premier Orban uzyskał dotąd poparcie między innymi prezydenta USA Donalda Trumpa, a szef MSZ Węgier Peter Szijjarto poinformował w piątek, że przed wyborami na Węgry przyjedzie też wiceprezydent USA J.D. Vance.

OGLĄDAJ: Węgrzy przeciwko Orbanowi. Nadchodzi polityczny przełom?
Peter Magyar

Węgrzy przeciwko Orbanowi. Nadchodzi polityczny przełom?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Filip Czerwiński

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jarek Praszkiewicz

Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiDonald TuskWęgryRadosław SikorskiMarcin PrzydaczViktor OrbanMatteo SalviniMarine Le Pen
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica