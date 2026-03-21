Nawrocki jedzie do Orbana. Tusk: fatalny błąd

Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta, przekazał w sobotę, że 23 marca będą obchodzone Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
"W najbliższy poniedziałek w Przemyślu Prezydent RP Karol Nawrocki podejmie przebywającego z wizytą w Polsce Prezydenta Węgier Tamása Sulyoka. W drugiej części dnia rozmowy przeniosą się do Budapesztu, gdzie Prezydent K. Nawrocki rozmawiał będzie z Prezydentem T. Sulyokiem i Premierem V. Orbanem" - napisał w serwisie X Przydacz.
Tusk: to fatalny błąd
Zdaniem szefa rządu wizyta Karola Nawrockiego w Budapeszcie wiąże się ze wzmacnianiem przywódcy Rosji Władimira Putina i jednoczesnym osłabianiem Unii Europejskiej.
"Udział prezydenta Nawrockiego w budapesztańskim spotkaniu prorosyjskich i eurosceptycznych polityków to fatalny błąd i potwierdzenie groźnej strategii osłabiania Unii Europejskiej i wzmacniania Putina" - napisał Tusk.
Sikorski: to wsparcie kampanii wyborczej
Na Węgrzech trwa obecnie kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi 12 kwietnia. W sondażach prowadzi opozycyjna partia TISZA. Z kolei Fidesz Viktora Orbana stoi przed widmem utraty władzy po prawie 16 latach rządów. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ocenił, że wyjazd prezydenta Karola Nawrockiego ma związek właśnie z tą kampanią wyborczą.
"Prezydent Karol Nawrocki będzie w poniedziałek w Budapeszcie, aby wesprzeć w kampanii wyborczej Viktora Orbana. Tego samego, który blokuje 20. pakiet sankcji wobec Rosji oraz zwrot 2 miliardów złotych za sprzęt, który Wojsko Polskie przekazało Ukrainie. W kampanii, w której Orban straszy rzekomą inwazją Ukrainy, w czym wspiera go specjalna ekipa GRU. W towarzystwie takich klakierów Putina jak Matteo Salvini i Marine le Pen" - napisał szef polskiej dyplomacji.
"Panie Prezydencie, proszę zainteresować się, dlaczego nacjonalizm i złodziejstwo Orbana spowodowały, że Węgry stały się najbiedniejszym krajem Unii Europejskiej. Czy tego życzy Pan Polsce?" - zakończył swój wpis Sikorski.
"Wyjątkowo niekorzystny termin"
Donald Tusk i Radosław Sikorski piszą o "zebraniu" eurosceptycznych polityków, ponieważ tego samego dnia - 23 marca - w Budapeszcie odbędzie się również "Wielkie Zgromadzenie" skrajnie prawicowej koalicji Patrioci dla Europy, w którym wezmą udział znani politycy prokremlowscy, tacy jak Matteo Salvini i Marine Le Pen.
"Ten termin jest dla Nawrockiego wyjątkowo niekorzystny" - napisał w serwisie X Szabolcs Panyi, dziennikarz śledczy portalu VSquare. Według jego informacji polski prezydent faktycznie ma udzielić wsparcia Orbanowi w kampanii.
Przydacz napisał później na X, że "prezydent Nawrocki nie planuje udziału w żadnym tego typu spotkaniu".
"W poniedziałek odbywają się Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, w związku z czym w Przemyślu dojdzie do spotkania prezydentów Polski oraz Węgier. Następnie wieczorem do kontynuacji rozmów pomiędzy prezydentami Nawrockim i Sulyokiem w Budapeszcie oraz do spotkania z premierem Węgier" - przekazał.
W grudniu, przed szczytem Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu na Węgrzech, prezydent Nawrocki zrezygnował z planowanego spotkania z Orbanem po tym, jak węgierski premier spotkał się w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. "Prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską" - zaznaczył wówczas szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA Petera Magyara prowadzi z Fideszem premiera Orbana w większości niezależnych sondaży - w lutowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców. Premier Orban uzyskał dotąd poparcie między innymi prezydenta USA Donalda Trumpa, a szef MSZ Węgier Peter Szijjarto poinformował w piątek, że przed wyborami na Węgry przyjedzie też wiceprezydent USA J.D. Vance.
Autorka/Autor: Filip Czerwiński
Źródło: tvn24.pl, PAP
