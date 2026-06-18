Świat Karol Nawrocki spotkał się z szefem skrajnie prawicowej partii RN Adrian Wróbel |

Spotkanie przewodniczącego partii RN Jordana Bardelli i prezydenta Karola Nawrockiego Źródło wideo: Mikołaj Bujak/KPRP Źródło zdj. gł.: Mikołaj Bujak/KPRP

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Przewodniczący Zjednoczenia Narodowego (RN) i eurodeputowany Jordan Bardella przebywa w czwartek i piątek z wizytą w Polsce. W czwartek poinformował na portalu X, że spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. Przekazał, że przeprowadzili rozmowy dotyczące "przyszłości Europy, bezpieczeństwa kontynentu w obliczu zagrożeń oraz niezbędnej współpracy między naszymi krajami".

🇫🇷🇵🇱 Réunion de travail avec le président polonais Karol Nawrocki.



Des échanges riches sur l'avenir de l'Europe, sur la sécurité du continent face aux menaces, et sur la nécessaire coopération entre nos deux pays.



Par sa croissance économique, la protection de ses frontières… pic.twitter.com/vK9ITq3iA4 — Jordan Bardella (@J_Bardella) June 18, 2026 Rozwiń

"Dzięki wzrostowi gospodarczemu, ochronie granic i wydatkom na obronność Polska jest dziś jednym z najbardziej dynamicznych krajów w Europie" - napisał.

O spotkaniu Bardelli i Nawrockiego poinformował też szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. "Polska i Francja mają wiele wspólnych wyzwań, a także wiele możliwości współpracy. Dziś w Warszawie prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Jordanem Bardellą - francuskim europosłem i przewodniczącym Zjednoczenia Narodowego" - przekazał.

Ocenił przy tym, że była to "bardzo dobra rozmowa o przyszłości Europy, bezpieczeństwie oraz roli suwerennych państw we wspólnocie europejskiej".

Polska i Francja mają wiele wspólnych wyzwań, a także wiele możliwości współpracy. Dziś w Warszawie prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Jordanem Bardellą – francuskim europosłem i przewodniczącym Zjednoczenia Narodowego. To była bardzo dobra rozmowa o przyszłości Europy,… pic.twitter.com/SImP4YCYGv — Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) June 18, 2026 Rozwiń

Wcześniej w czwartek Bardella odwiedził Sejm i spotkał się z politykami Konfederacji, między innymi z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem.

Kim jest Jordan Bardella?

Jordan Bardella urodził się w 1995 roku, a dzieciństwo spędził w zubożałej i ogarniętej przestępczością okolicy w Saint-Denis na północ od Paryża. Jego rodzice są imigrantami z Włoch. Do Zjednoczenia Narodowego dołączył jeszcze jako nastolatek, rezygnując ze studiów, by zaangażować się w politykę.

Gdy miał 23 lata, w 2019 roku, był już europosłem z tej partii. W 2022 roku, w wieku 27 lat, został jej szefem. Przejął wówczas pałeczkę od Marine Le Pen i tym samym został pierwszym w historii liderem RN, który nie jest członkiem rodziny Le Penów.

Bardella może stać się kandydatem RN na prezydenta, jeśli Le Pen, na której ciąży wyrok sądowy, nie będzie mogła startować w wyborach. Polityczka podejmie decyzję o ewentualnym kandydowaniu po zapoznaniu się z wyrokiem sądu apelacyjnego w jej sprawie, który zostanie wydany 7 lipca.

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