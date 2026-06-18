Karol Nawrocki spotkał się z szefem skrajnie prawicowej partii RN
Przewodniczący Zjednoczenia Narodowego (RN) i eurodeputowany Jordan Bardella przebywa w czwartek i piątek z wizytą w Polsce. W czwartek poinformował na portalu X, że spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. Przekazał, że przeprowadzili rozmowy dotyczące "przyszłości Europy, bezpieczeństwa kontynentu w obliczu zagrożeń oraz niezbędnej współpracy między naszymi krajami".
"Dzięki wzrostowi gospodarczemu, ochronie granic i wydatkom na obronność Polska jest dziś jednym z najbardziej dynamicznych krajów w Europie" - napisał.
O spotkaniu Bardelli i Nawrockiego poinformował też szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. "Polska i Francja mają wiele wspólnych wyzwań, a także wiele możliwości współpracy. Dziś w Warszawie prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Jordanem Bardellą - francuskim europosłem i przewodniczącym Zjednoczenia Narodowego" - przekazał.
Ocenił przy tym, że była to "bardzo dobra rozmowa o przyszłości Europy, bezpieczeństwie oraz roli suwerennych państw we wspólnocie europejskiej".
Wcześniej w czwartek Bardella odwiedził Sejm i spotkał się z politykami Konfederacji, między innymi z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem.
Kim jest Jordan Bardella?
Jordan Bardella urodził się w 1995 roku, a dzieciństwo spędził w zubożałej i ogarniętej przestępczością okolicy w Saint-Denis na północ od Paryża. Jego rodzice są imigrantami z Włoch. Do Zjednoczenia Narodowego dołączył jeszcze jako nastolatek, rezygnując ze studiów, by zaangażować się w politykę.
Gdy miał 23 lata, w 2019 roku, był już europosłem z tej partii. W 2022 roku, w wieku 27 lat, został jej szefem. Przejął wówczas pałeczkę od Marine Le Pen i tym samym został pierwszym w historii liderem RN, który nie jest członkiem rodziny Le Penów.
Bardella może stać się kandydatem RN na prezydenta, jeśli Le Pen, na której ciąży wyrok sądowy, nie będzie mogła startować w wyborach. Polityczka podejmie decyzję o ewentualnym kandydowaniu po zapoznaniu się z wyrokiem sądu apelacyjnego w jej sprawie, który zostanie wydany 7 lipca.