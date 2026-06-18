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Świat

Karol Nawrocki spotkał się z szefem skrajnie prawicowej partii RN

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Jordan Bardella i Karol Nawrocki
Spotkanie przewodniczącego partii RN Jordana Bardelli i prezydenta Karola Nawrockiego
Źródło wideo: Mikołaj Bujak/KPRP
Źródło zdj. gł.: Mikołaj Bujak/KPRP
Lider francuskiej skrajnej prawicy i europoseł Jordan Bardella spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. Wcześniej rozmawiał z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem.

Przewodniczący Zjednoczenia Narodowego (RN) i eurodeputowany Jordan Bardella przebywa w czwartek i piątek z wizytą w Polsce. W czwartek poinformował na portalu X, że spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. Przekazał, że przeprowadzili rozmowy dotyczące "przyszłości Europy, bezpieczeństwa kontynentu w obliczu zagrożeń oraz niezbędnej współpracy między naszymi krajami".

"Dzięki wzrostowi gospodarczemu, ochronie granic i wydatkom na obronność Polska jest dziś jednym z najbardziej dynamicznych krajów w Europie" - napisał.

O spotkaniu Bardelli i Nawrockiego poinformował też szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. "Polska i Francja mają wiele wspólnych wyzwań, a także wiele możliwości współpracy. Dziś w Warszawie prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Jordanem Bardellą - francuskim europosłem i przewodniczącym Zjednoczenia Narodowego" - przekazał.

Ocenił przy tym, że była to "bardzo dobra rozmowa o przyszłości Europy, bezpieczeństwie oraz roli suwerennych państw we wspólnocie europejskiej".

Wcześniej w czwartek Bardella odwiedził Sejm i spotkał się z politykami Konfederacji, między innymi z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem.

Kim jest Jordan Bardella?

Jordan Bardella urodził się w 1995 roku, a dzieciństwo spędził w zubożałej i ogarniętej przestępczością okolicy w Saint-Denis na północ od Paryża. Jego rodzice są imigrantami z Włoch. Do Zjednoczenia Narodowego dołączył jeszcze jako nastolatek, rezygnując ze studiów, by zaangażować się w politykę.

Gdy miał 23 lata, w 2019 roku, był już europosłem z tej partii. W 2022 roku, w wieku 27 lat, został jej szefem. Przejął wówczas pałeczkę od Marine Le Pen i tym samym został pierwszym w historii liderem RN, który nie jest członkiem rodziny Le Penów.

Bardella może stać się kandydatem RN na prezydenta, jeśli Le Pen, na której ciąży wyrok sądowy, nie będzie mogła startować w wyborach. Polityczka podejmie decyzję o ewentualnym kandydowaniu po zapoznaniu się z wyrokiem sądu apelacyjnego w jej sprawie, który zostanie wydany 7 lipca.

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Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Jordan BardellaKarol NawrockiKrzysztof BosakMarine Le PenZjednoczenie Narodowe
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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