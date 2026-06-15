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Świat

Nawrocki na urodzinach Trumpa. Prezydencki minister o szczegółach

|
Nawrocki, Trump
Przydacz o rozmowach Nawrockiego z Trumpem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Reuters
Karol Nawrocki jako jedyny prezydent innego państwa był obecny na uroczystości wydawanej przez prezydenta USA - mówił prezydencki minister Marcin Przydacz. Opowiadał o szczegółach udziału Nawrockiego. Zapowiedział też, że po powrocie do Polski prezydent zaprosi na spotkanie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w gali UFC Freedom 250 z okazji 250. rocznicy powstania USA na terenie Białego Domu. Odbyła się ona w dniu 80. urodzin Donalda Trumpa.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz mówił w poniedziałek na briefingu prasowym, że Nawrocki "jako jedyny prezydent innego państwa był obecny na tej uroczystości wydawanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, na samym obiedzie".

Dodał, że w bankiecie z udziałem prezydenta USA, "brało udział kilkudziesięciu ważnych polityków amerykańskich, ale także i kilkudziesięciu ważnych amerykańskich biznesmenów z największych, najpotężniejszych amerykańskich firm i spółek". - Tych, które także inwestują w polską gospodarkę - dodał. - Ten bankiet był także przyczynkiem do tego, aby móc rozmawiać długo i szeroko o tematach ważnych dla Polski i Polaków - powiedział.

Przydacz o rozmowach Nawrockiego z Trumpem

Przydacz podkreślił, że głównym rozmówcą był Donald Trump. - Jedną rozmowę, krótką, widzieliście państwo w oku kamery tuż przed jedną z walk, chyba jedną z końcowych walk, ale wcześniej także odbywała się inna rozmowa, już wewnątrz w budynku - mówił.

Karol Nawrocki i Donald Trump
Karol Nawrocki i Donald Trump
Źródło zdjęcia: Reuters

- Ta tematyka, która jest dla nas ważna, pozostaje na agendzie relacji polsko-amerykańskich, czyli kwestie polityki bezpieczeństwa, kwestie obecności amerykańskich żołnierzy, kwestie kontynuacji polityki zbrojeń, oczywiście także i zbliżający się szczyt NATO - powiedział prezydencki minister.

Wskazał, że Nawrocki rozmawiał między innymi z sekretarzem energii Chrisem Wrightem, wiceprezydentem USA J.D. Vancem. Dodał, że na uroczystości był obecny sekretarz stanu Marco Rubio, sekretarz wojny Pete Hegseth.

Przydacz powiedział, że prezydent Nawrocki "również długo rozmawiał" z Jaredem Kushnerem. - Jest głównym negocjatorem, jeśli chodzi o tematykę zarówno bliskowschodnią, jak i ukraińsko-rosyjską, więc ta perspektywa Polski w uszach tych najważniejszych negocjatorów wybrzmiała - mówił minister.

- To dobrze, że ten dwugodzinny bankiet przed samymi wydarzeniami sportowymi się odbył i prezydent miał tam możliwość przeprowadzenia ważnych rozmów - stwierdził.

Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: SAUL LOEB/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SAUL LOEB / POOL
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: Jacquelyn Martin/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Jacquelyn Martin / POOL
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: SAUL LOEB/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: ALEX BRANDON/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: ANNABELLE GORDON/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: WIN McNAMEE/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: KENT NISHIMURA/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SAUL LOEB / POOL
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/EVAN VUCCI / POOL
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: Jacquelyn Martin/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: SAUL LOEB/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: Jacquelyn Martin/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: Jacquelyn Martin/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: BONNIE CASH/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: SAUL LOEB/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: BONNIE CASH/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: BONNIE CASH/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: BONNIE CASH/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: BONNIE CASH/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: EVAN VUCCI/EPA/PAP
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: EVAN VUCCI/EPA/PAP

Przydacz: prezydent zaprosi szefa MON na spotkanie

Przydacz zapowiedział, że po powrocie z USA Nawrocki zaprosi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza na spotkanie, by podzielić się z nim informacjami, które uzyskał, ale też, by móc wypełniać konkretne kroki, które przybliżą nas "z jednej strony do zwiększonej obecności amerykańskiej, a z drugiej strony - przy zmienionym charakterze - z rotacyjnej na stałą".

- Te deklaracje po stronie amerykańskiej trzeba wypełnić konkretami i za te konkrety w naturalny sposób musi odpowiadać (...) tutaj, w sensie wykonawczym, MON i sam pan minister Kosiniak-Kamysz - dodał.

Prezydencki minister podkreślił też, że z rozmów, które Nawrocki odbył w USA, wynika, że finalną decyzję w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy podejmie Trump. - Nawet jeśli Pentagon, Departament Stanu czy jakiekolwiek inne instytucje będą otwarte i chciałyby na to przystać, to finalną decyzję podejmie prezydent Trump. Dlatego warto inwestować w te dobre personalne relacje - mówił.

Prezydencki minister o deklaracji Trumpa

Dopytywany, jakie deklaracje złożył podczas rozmów Trump, Przydacz poinformował, że amerykański prezydent podtrzymał przede wszystkim swoje zobowiązanie sojusznicze, także wynikające z artykułu 5 NATO.

- Drugim elementem ważnym, jaki wybrzmiał to, że ta zawierucha wynikająca z pewnych zmian planowanych obecności amerykańskiej w Europie, zwłaszcza Europie Zachodniej, nie powinna i nie dotknie Polski - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

- Polska jest modelowym sojusznikiem, w związku z tym obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana - taką deklarację usłyszeliśmy, pan prezydent Donald Trump ją potwierdził - dodał Przydacz.

Mówił, że USA widzą potencjał w dalszej współpracy gospodarczej z Polską, nie tylko w wymiarze zbrojeniowym.

Deklaracja Trumpa w sprawie żołnierzy USA "została podtrzymana"

Pod koniec maja prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych pięć tysięcy żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i "relację z nim".

Przydacz powiedział dziennikarzom, że "to była bardzo dobra deklaracja". Przyznał, że był to jeden z tematów, które Nawrocki poruszył w niedzielę podczas rozmowy z Trumpem.

- Ona została podtrzymana, ta deklaracja, także podczas wczorajszych rozmów. Natomiast dzisiaj trzeba wypełnić te deklaracje konkretnymi decyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej - dodał.

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Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Karol NawrockiDonald TrumpUSA
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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