Księciem Walii był od 1958 roku. W Cardiff Karol III przemawiał w miejscowym języku

Karol nosił tytuł księcia Walii od 1958 roku, choć jego inwestytura odbyła się dopiero w 1969 roku, gdy miał 21 lat. Przygotowując się do niej uczył się walijskiego na uniwersytecie w Aberystwyth, choć jak po latach przyznał, mógł nie być najlepszym uczniem. Po śmierci Elżbiety II w zeszłym tygodniu i objęciu tronu, tytuł księcia Walii przekazał starszemu synowi, aktualnie następcy tronu, księciu Williamowi.

- Serdeczne podziękowania. Wiem, że Senedd (parlament walijski) i mieszkańcy Walii podzielają mój smutek. Walia miała specjalne miejsce w jej sercu. To był zaszczyt być księciem Walii przez tak długi czas. Teraz mój syn, William, będzie nosił ten tytuł. Jego miłość do Walii jest głęboka. Panie i panowie, tak jak moja ukochana matka przede mną, wiem, że wszyscy dzielimy miłość do tej wyjątkowej ziemi - powiedział w przemówieniu wygłoszonym częściowo po walijsku, a częściowo po angielsku król Karol III w odpowiedzi na kondolencje złożone mu przez tamtejszy parlament.