Kiedy się rodził, jego ojciec grał w squasha. Karol III kończy dziś 75 lat

Jego przyjście na świat komentowali najważniejsi brytyjscy politycy i media. Następcą tronu został, gdy miał zaledwie trzy lata. Wkrótce miał zostać pierwszym następcą tronu, który na własne oczy widział koronację swojej matki. Król Zjednoczonego Królestwa Karol III obchodzi dziś urodziny - już po raz drugi w tym roku. Dlaczego brytyjscy monarchowie świętują urodziny nie tylko w rocznicę przyjścia na świat? Wyjaśniamy.

Książę Karol przyszedł na świat 14 listopada 1948 roku w Pałacu Buckingham jako najstarsze dziecko ówczesnej księżniczki Elżbiety i księcia Filipa. Narodziny księcia, syna "przypuszczalnej następczyni tronu" - jak pisał "Times" - potwierdził huk salw i dźwięk dzwonów. Winston Churchill w Izbie Gmin wstał z fotela i złożył gratulacje, kończąc słowami: "Nasze myśli podążają do matki i ojca, a także, szczególnie dzisiaj, do małego księcia, który przyszedł na ten świat pełen walki i burz". Premier Clement Attlee w swoim przemówieniu deklarował: "Z żywym zainteresowaniem będziemy obserwować proces jego dorastania, wiedząc, że we własnym domu otrzyma wychowanie oparte bardziej na przykładach niż na czczych przykazaniach".

Królem Wielkiej Brytanii był wówczas dziadek przyszłego monarchy, Jerzy VI, który zyskał popularność między innymi dzięki swojej postawie podczas drugiej wojny światowej: podczas niemieckich nalotów na Londyn nie opuścił miasta. Po narodzinach Karola gazeta "Chester Chronicle" pisała o "radosnym wydarzeniu dla narodu brytyjskiego" i "ugruntowaniu linii sukcesji", która "wydaje się szczęśliwym symbolem stabilności samego państwa". W mediach pojawiały się nie tylko teksty poświęcone nowo narodzonemu księciu i jego matce, ale również jego ojcu. Kiedy Elżbieta rodziła w bólach, Filip grał w squasha na pałacowym dziedzińcu. "Niespokojny, ale opanowany" - relacjonował dziennikarz Dermot Morrah.

Książę Karol z rodzicami i księżniczką Anną, lato 1951 roku Getty Images

Karol III był następcą tronu przez siedem dekad

Karol szybko awansował w linii sukcesji. Miał trzy lata, gdy po śmierci Jerzego VI i akcesji Elżbiety II został następcą tronu. Rok później stał się pierwszym następcą tronu, który na własne oczy widział koronację swojej matki. Jak odnotował później "Evening Standard", przed koronacją królowej "istniało wiele spekulacji" na temat tego, czy syn Elżbiety II powinien wziąć udział w ceremonii. Ostatecznie królowa zdecydowała, że tak, ale jedynie jako gość. Co więcej, Karol otrzymał specjalne ręcznie malowane zaproszenie na uroczystość.

Czteroletni książę Karol na koronacji swojej matki, czerwiec 1953 Hulton-Deutsch/Hulton-Deutsch Collection/Corbis via Getty Images

Karol był następcą tronu przez następne siedem dekad. W 2017 roku roku 69-letni wówczas książę został najdłużej urzędującym księciem Walii. Brytyjski tron objął we wrześniu 2022 roku po śmierci Elżbiety II. W maju 2023 roku odbyła się jego koronacja w Opactwie Westminsterskim. Już w czerwcu po raz pierwszy obchodził urodziny jako głowa państwa podczas Trooping the Colour, czyli uroczystej parady wojskowej wraz z przeglądem wojska, która odbywa się co roku w czerwcu w centrum Londynu z okazji oficjalnych urodzin monarchy.

Dlaczego Karol III obchodzi urodziny dwukrotnie

Tradycja organizacji uroczystego przeglądu wojsk zwanego Trooping the Colour sięga XVI wieku, a od połowy XVII wieku wiąże się z oficjalnymi urodzinami brytyjskiego monarchy. Czerwiec w pewnym momencie wytypowano, by zapewnić możliwie korzystną pogodę na publiczne świętowanie. To dlatego brytyjscy władcy każdego roku świętują urodziny dwukrotnie - "kalendarzowe" w dniu faktycznej rocznicy przyjścia na świat oraz właśnie w czasie Trooping the Colour w czerwcu.

Karol III podczas koronacji WPA Pool / Pool/Getty Images Europe

