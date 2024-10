Gdy napój był już gotowy, przelano go do wypolerowanej połówki kokosa i podano królowi. Karol III przyjął poczęstunek, wypowiedział słowa, by "bóg pobłogosławił" otrzymanej kavie, a następnie ją wypił. Uczestnicy ceremonii przyjęli to oklaskami - opisuje "The Guardian". Następnie król odwiedził wraz z żoną wioskę Moata, gdzie został mianowany "Tui Taumeasina", czyli najwyższym wodzem.