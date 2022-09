Jak bogaty jest Karol III? Odziedziczył fortunę po królowej, ale wcześniej sam też zgromadził ogromny majątek

Karol III odziedziczył po Elżbiecie II nie tylko tron, ale również fortunę. Składają się na nią liczne nieruchomości, dzieła sztuki czy luksusowa biżuteria. Ale sam przez lata również zgromadził ogromny majątek.

Osobisty majątek królowej Elżbiety II wyceniany był na ok. 370 milionów funtów. Znaczną część tej fortuny odziedziczył najstarszy syn zmarłej monarchini, król Karol III. Na wielomilionowy majątek składały się nie tylko liczne posiadłości, pałace i zamki (w tym zamek Balmoral w Szkocji i Sandringham House w Anglii), ale także kolekcja dzieł sztuki, luksusowych kapeluszy czy stadnina koni czystej angielskiej krwi.

Do królowej należała również wyceniana na setki milionów funtów biżuteria. Elżbieta II była w posiadaniu m.in. indyjskiego diamentu Kohinoor, który trafił do rodziny królewskiej w czasach kolonialnych. Wszystko wskazuje na to, że formalnie biżuteria przejdzie w ręce króla Karola III. Decyduje o tym nie tylko wielopokoleniowa tradycja, ale również prawo podatkowe. Gdyby klejnoty należące do Elżbiety II zostały przekazane bezpośrednio innemu członkowi czy członkini rodziny królewskiej, podlegałoby to opodatkowaniu.

Zgodnie z obowiązującym od 1993 roku prawem nowy monarcha nie będzie musiał płacić podatku od ogromnej fortuny, która stanie się teraz jego własnością. W przeciwnym razie przekazałby skarbowi państwa około 170 milionów funtów z majątku królowej.

Jakie roczne zyski ma rodzina królewska?

Majątek korony brytyjskiej będzie teraz należeć do króla Karola III jako panującego monarchy, ale jest tu pewien haczyk: nie będzie to jego własność prywatna, król nie będzie mógł zatem na przykład sprzedać aktywów. Według najnowszego raportu finansowego Crown Estate, te aktywa i nieruchomości mają wartość około 30 miliardów funtów. To m.in. Pałac Buckingham, Pałac Kensington oraz grunty i nieruchomości w Londynie i Wielkiej Brytanii. Ogromna firma zarządzająca nimi jest nadzorowana przez niezależną organizację, a nie przez członków rodziny królewskiej. Nadwyżka dochodów wpłacana jest co roku do brytyjskiego skarbu państwa.

Chociaż król Karol nie może rozporządzać majątkiem Crown Estate dla osobistych korzyści, według strony internetowej rodziny królewskiej, co najmniej 15 proc. zysków z majątku koronnego trafia do rodziny królewskiej za pośrednictwem „Sovereign Grant”. W ostatnim roku podatkowym Crown Estate zarobił około 270 milionów funtów, co oznacza, że około 40 milionów funtów zostało przekazanych rodzinie królewskiej.

Majątek zarządzany przez Karola jako księcia Kornwalii

Zanim został królem, Karol pełnił funkcję księcia Kornwalii, co oznaczało zarządzanie księstwem Kornwalii. Tę funkcję pełni następca tronu, teraz więc księstwo zostanie przekazane księciu Williamowi.

Brytyjskie media przypominają, że od lat 80. obecny monarcha, a wówczas książę, przykładał dużą wagę do zarządzania rodzinnym majątkiem. Tylko w ciągu ostatniej dekady Karol rozbudował zespół profesjonalnych finansistów, którzy według "New York Times" zwiększyli jego fortunę o ok. 50 proc.

Według magazynu "Fortune", Księstwo Kornwalii obejmuje ponad 130 tysięcy akrów ziemi o wartości 1,1 miliarda funtów. Ale podobnie jak w przypadku Crown Estate, Karolowi nie wolno sprzedawać ziemi, chociaż otrzymywał dochody z wynajmu nieruchomości rolnikom, firmom i mieszkańcom. Według strony internetowej księcia Walii, Karol zarabiał ponad 20 milionów funtów rocznie za pośrednictwem księstwa.

W skład majątku Księstwa Kornwalii wchodzi też obecnie m.in. słynne boisko do krykieta The Oval, liczne ziemie uprawne na południu Anglii, domy do wynajęcia nad morzem, powierzchnie biurowe w Londynie i podmiejski supermarket.

Książę Karol, królowa Elżbieta II i książę William w czerwcu 2012 roku PAP/EPA/ANDY RAIN

Całkowita wartość majątku księcia Kornwalii wyceniana była ostatnio na około 1,4 miliarda funtów, co i tak stanowi niewielki ułamek szacowanej na 24 miliardy funtów fortuny rodziny królewskiej. Ponadto rodzina posiada prywatny majątek, którego wartość pozostaje pilnie strzeżoną tajemnicą.

Królewskie łabędzie

Dziedziczenie w rodzinie królewskiej dotyczy również rzeczy o wartości raczej tradycyjnej niż materialnej. Zgodnie z sięgającym XII wieku zwyczajem, brytyjski monarcha jest współwłaścicielem wszystkich nieoznakowanych łabędzi pływających na otwartych wodach Wielkiej Brytanii. Po śmierci Elżbiety II odziedziczył je król Karol III.

Autor:kgo//az

Źródło: "New York Times", "TIME"