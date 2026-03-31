"To będzie NIESAMOWITE!" Donald Trump nie może doczekać się tej wizyty

Prezydent USA Donald Trump i król Karol III dotarli do zamku Windsor wspólnie w królewskim powozie Źródło: UK POOL

Para królewska złoży państwową wizytę w Białym Domu między 27 a 30 kwietnia - ogłosił we wtorek prezydent USA Donald Trump. Wcześniej tę informację przekazał Pałac Buckingham.

"Za radą rządu Jego Królewskiej Mości oraz na zaproszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych król i królowa złożą wizytę państwową w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Program wizyty Ich Królewskich Mości będzie poświęcony uczczeniu historycznych więzi oraz współczesnych stosunków dwustronnych między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi, a także upamiętni 250. rocznicę uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone" - napisano w komunikacie.

W związku z tym, że amerykańsko-izraelska wojna z Iranem spowodowała napięcia w tradycyjnie bliskich relacjach Waszyngtonu i Londynu, a Donald Trump krytycznie wypowiadał się na temat brytyjskiego premiera Keira Starmera, w Wielkiej Brytanii pojawiły się liczne głosy, by odwołać bądź przełożyć wizytę monarchy. Jednak we wtorek Pałac Buckingham potwierdził, że dojdzie do niej.

Królowa Kamila, król Karol III, prezydent Donald Trump i jego żona Melania Trump podczas wizyty w Wielkiej Brytanii Źródło: Reuters

Donald Trump: to będzie NIESAMOWITE!

W komunikacie nie podano dokładnej daty, ale tę wkrótce potem ujawnił Trump. "Melania i ja mamy przyjemność ogłosić, że Ich Królewskie Mości, król i królowa Wielkiej Brytanii, złożą historyczną wizytę państwową w Stanach Zjednoczonych w dniach 27–30 kwietnia". Prezydent przekazał, że w jej ramach wieczorem 28 kwietnia odbędzie się uroczysta kolacja w Białym Domu.

"Nie mogę się doczekać spotkania z królem, którego bardzo szanuję. To będzie NIESAMOWITE!"- napisał amerykański prezydent na platformie Truth Social. Będzie to pierwsza wizyta Karola III jako króla w Stanach Zjednoczonych, ale jako następca tronu był w tym kraju 19 razy. Jego matka, królowa Elżbieta II, podczas 70-letniego panowania złożyła cztery wizyty państwowe w USA - w latach 1957, 1976, 1991 i 2007.

