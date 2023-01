Karmiła piersią, zasnęła. Kiedy się obudziła, jej syn nie żył

Opisuje też jednak, że nie czuła się na siłach, by zajmować się synem. - Byłam naprawdę wykończona. Przez dwie pierwsze noce dawałam radę, choć z trudem, opiekować się synem, trzymałam go przy sobie. Pytałam pielęgniarki, czy mogłyby go zabrać chociaż na chwilę, ale odmawiały. Tak samo było tamtej sobotniej nocy - twierdzi. Opisuje też, że z trudem się poruszała, a do ręki miała przyczepioną kroplówkę. Ostatnią rzeczą, którą pamięta jest to, że karmiła dziecko w swoim łóżku.