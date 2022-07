Tańczyła z Putinem na własnym weselu, "wyemigrowała z Austrii z powodu gróźb śmierci"

czytaj dalej

Domniemany sprawca masakry na przedmieściu Chicago Highland Park został oskarżony o siedmiokrotne zabójstwo pierwszego stopnia - oświadczył we wtorek prokurator generalny hrabstwa Lake Eric Rinehart. Mężczyzna już w 2019 roku groził, że "zabije wszystkich", a policja już wtedy skonfiskowała jego kolekcję noży i miecz - powiedział we wtorek rzecznik lokalnej policji. Mimo to - już po tym incydencie - mógł legalnie kupić pięć sztuk broni palnej.