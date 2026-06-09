Świat Prokurator Trybunału w Hadze zawieszony. Chodzi o przestępstwa seksualne Mikołaj Gątkiewicz |

Międzynarodowy Trybunał Karny Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PETER DEJONG / POOL/PAP/EPA

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Główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze Karim Khan objęty jest wewnętrznym śledztwem w związku z zarzutami o molestowanie seksualne. Ruszyło ono w listopadzie 2024 roku po tym, jak bliska współpracowniczka oskarżyła brytyjskiego sędziego o napaść seksualną. Miał on ją wielokrotnie i przez długi czas nękać, zmuszając do czynności seksualnych. Sam Khan zaprzeczał zarzutom.

Jak podał Reuters, w wyniku dochodzenia MTK orzekł, że Khan dopuścił się "poważnych uchybień". W konsekwencji został on w nocy z poniedziałku na wtorek zawieszony w pełnieniu obowiązków.

Odwołanie Khana

Decyzja o zawieszeniu Khana jest jednak dla MTK bezprecedensowa. Odwołać głównego prokuratora może jedynie Zgromadzenie Państw Stron, organ zarządzający i nadzorczy MTK. Składa się on z przedstawicieli wszystkich 125 państw, które ratyfikowały Statut Rzymski, czyli traktat powołujący Trybunał. Odwołanie Khana wymagać będzie zwykłej większości głosów.

Nie wyznaczono jeszcze daty sesji, ale Zgromadzenie zapowiedziało, że zostanie ona zwołana tak szybko, jak to możliwe.

Sam brytyjski sędzia od maja 2025 przebywał na urlopie w oczekiwaniu na wynik śledztwa. Już wtedy pojawiały się głosy domagające się jego rezygnacji.

Karim Ahmad Khan Źródło zdjęcia: PETER DEJONG / POOL/PAP/EPA

Nakaz aresztowania dla Netanjahu i Putina

55-letni Karim Khan funkcję głównego prokuratora objął w 2021 roku. Jego kadencja kończy się w 2030 roku.

W 2024 roku na wniosek Khana Międzynarodowy Trybunał w Hadze wydał nakazy aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu i byłego ministra obrony Izraela Joawa Galanta. Khan o nakaz wystąpił w związku z podejrzenami o popełnienie przez nich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w Strefie Gazy.

W odpowiedzi został on pierwszą osobą objętą amerykańskimi sankcjami nałożonymi na MTK. Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie nakładające sankcje finansowe i wizowe dla wszystkich osób, które "bezpośrednio zaangażowały się w jakiekolwiek działania podejmowane przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w celu prowadzenia śledztwa, aresztowania, zatrzymania lub ścigania" Amerykanów, a także członków władz państw sojuszniczych, w tym Izraela.

Z kolei w marcu 2023 MTK wydał wniosek o aresztowanie Władimira Putina oraz rosyjskiej komisarz ds. praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej. Prokuratura oskarża ich o zbrodnie wojenne "polegające na bezprawnych deportacjach ludności (dzieci) i bezprawnym przesiedlaniu ludności (dzieci) z okupowanych terenów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej".