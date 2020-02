Poprzednik kończył misję w atmosferze skandalu. Po ponad pół roku Wielka Brytania wysyła ambasadora do USA

"Czas ogromnych szans dla przyjaźni między Wielką Brytanią a USA"

"Jest to czas ogromnych szans dla przyjaźni między Wielką Brytanią a USA i cieszę się, że Karen Pierce będzie kontynuować ten nowy, ekscytujący rozdział w naszych relacjach. Jesteśmy dumni, że wysyłamy do Waszyngtonu tak znakomitego dyplomatę i serdecznie gratuluję jej nominacji" - napisał w oświadczeniu minister spraw zagranicznych Dominic Raab.

Skrytykował Trumpa, zrezygnował ze stanowiska

W reakcji na to prezydent USA oświadczył, że nie będzie utrzymywał stosunków z dyplomatą. Później na Twitterze nazwał go "bardzo głupim facetem". Do rezygnacji Darrocha przyczynił się też fakt, że publicznie odmówił mu udzielenia poparcia Johnson, który wówczas był kandydatem - i faworytem - w wyścigu do stanowiska szefa Partii Konserwatywnej i premiera.