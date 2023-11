Zmarł książę Karel Schwarzenberg. Przyjaciel Polski i orędownik czesko-polskiej współpracy

Karl Schwarzenberg, który poruszał się na wózku, został przewieziony przed kilkoma dniami z Pragi do szpitala w Wiedniu, tam powiedział dziennikarzom: - Nie sądzę, żeby było tu więcej specjalistów niż w Czechach. Myślę, że będzie tak samo, ale tutaj będę mógł zobaczyć moje dzieci i wnuki.

Urodził się w 1937 roku w arystokratycznej rodzinie. Jego ojciec był Czechem, a matka Austriaczką, z domu księżną Furstenberg. To do jej rodziny należał pałac, w którym mieści się obecnie ambasada RP w Pradze. W czasie II wojny światowej majątek rodziny był zajęty przez gestapo. Po objęciu władzy przez komunistów w 1948 roku wywłaszczona rodzina wyemigrowała.

Był przyjacielem Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Schwarzenberg rozumiał jak ważna jest jedność społeczeństw Europy Środkowej w budowaniu ich niezależności i suwerenności. - Tylko razem byliśmy podmiotem i mieliśmy siłę do przedstawiania naszych poglądów i aspiracji - powiedział PAP Paweł Skrzywanek z Solidarności Polsko-Czechosłowackiej.

Po upadku komunizmu w 1989 roku Schwarzenberg wrócił do Czechosłowacji. Został szefem kancelarii pierwszego prezydenta tego kraju Vaclava Havla. Wspierał społeczeństwo obywatelskie. Własnym sumptem ratował niezależne media. Współzakładał partię Tradycja Odpowiedzialność Dobrobyt 09 (TOP09), która obecnie należy do koalicji rządowej.

W 1918 roku nowo powstałe państwo czechosłowackie zakazało używania tytułów szlacheckich i arystokratycznych. Mimo to przyjaciele, współpracownicy, dziennikarze zwracali się do Schwarzenberga i mówili i pisali o nim w sferze publicznej - "książę". On sam w dowodzie osobistym w rubryce zawód wpisał "leśnik i hotelarz".