Watykański sekretarz stanu o misji pokojowej na Ukrainie: nie wykluczamy innych rozmówców

Kardynał Parolin: nikt z nas nie ma konkretnych rozwiązań

Zdaniem sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej chodzi o to, by "wejść w perspektywę pokoju". "Bo do tej pory mówi się tylko o wojnie i rozwiązaniu militarnym, co papież nazwał 'logiką wojny'. Nikt z nas nie ma konkretnych rozwiązań, ale rozumiem, że jest wiele elementów i trudno je razem złożyć" - oświadczył kardynał Parolin. "Mediacja Stolicy Apostolskiej już została odrzucona" - dodał.

Parolin przywołał opinię jednego z doradców prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o tym, że żadna mediacja nie jest możliwa, o ile nie dojdzie do całkowitego wycofania rosyjskich wojsk. Takie stanowisko przedstawił w sobotę, także na łamach "Corriere della Sera", Mychajło Podolak. Watykański sekretarz stanu stwierdził, że obecnie chodzi o to, by "stworzyć inną atmosferę, by powoli usuwać przeszkody po to, by dojść do zawieszenia broni i negocjacji". Ocenił, że nie widzi innych stron na forum UE, które mogłyby odegrać rolę mediatora. Zapytany o innych możliwych rozmówców oprócz Moskwy i Kijowa, kardynał Parolin odparł: "Są też Stany Zjednoczone, są Chiny. Myślę, że także o tym mówi papież".