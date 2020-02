Kardynał Parolin o papieżu: nie jest tajemnicą, że nie wszyscy podzielają jego wskazania

Nie wszyscy w Kościele zgadzają się z papieżem Franciszkiem - przyznał w sobotę watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Jednocześnie podkreślił, że duchowni "nie mogą ani nie chcą pozwolić na to, by papież był sam".

"Skupmy się wokół niego"

- Papież Franciszek jest przed nami. Nie możemy ani nie chcemy pozwolić na to, by był sam. To zaś znaczy głosić Ewangelię i czynić dobro, jak on to robi. Skupmy się wokół niego - apelował kardynał Parolin. Jak zauważył, "jest różna wrażliwość, logiczne jest to, że robi się miejsce dla każdego, ale potem trzeba się jednoczyć".