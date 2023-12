Kardynał Krajewski spędzi Boże Narodzenie w Jerozolimie. Będzie "modlić się o pokój"

Kardynał Konrad Krajewski, papieski jałmużnik, został wysłany przez papieża do Ziemi Świętej. Spędzi on Boże Narodzenie w Jerozolimie. Poinformowała o tym Dykasteria ds. Posługi Miłosierdzia, której prefektem jest polski kardynał. Kardynał odwiedził już między innymi Betlejem i miejscowe sierocińce, a także spotkał się z kilkoma osobami, które wydostały się ze Strefy Gazy. Duchowny mówił wcześniej, że na Ziemi Świętej będzie modlić się o "pokój, którego - jak widzimy - świat dać nie może".

Następnie udał się do seminarium łacińskiego patriarchatu. Dodano, że kardynał spotkał się także z czterema młodymi osobami, które wydostały się ze Strefy Gazy i przyszły mu opowiedzieć "o piekle jakim jest to miejsce". "Przyszli, bo chcieli bym o obecnej sytuacji opowiedział Ojcu Świętego. Mówili, że ich bliscy, którzy tam zostali żyją bez wody i prądu, a w katolickim kościele w Gazie schroniło się prawie 600 osób" – powiedział papieski jałmużnik, cytowany przez Vatican News.

Kardynał Krajewski: będę modlił się o pokój

Wcześniej dykasteria (urząd administracyjny Kościoła katolickiego) kierowana przez Krajewskiego podkreśliła, że papież, "zasmucony z powodu 'trzeciej wojny światowej w kawałkach' modli się codziennie o pokój, prosząc głośno o zakończenie konfliktów, wykrwawiających Ziemię: na umęczonej Ukrainie, w Syrii, Afryce, a teraz w Izraelu i Palestynie". Dodano, że pragnieniem papieża jest to, by podróży kardynała Krajewskiego do Ziemi Świętej towarzyszyła modlitwa o "dar pokoju na terytoriach, gdzie wciąż rozbrzmiewa szczęk broni". Przypomina się, że 8 czerwca 2014 roku w Ogrodach Watykańskich papież modlił się o pokój w obecności ówczesnego prezydenta Izraela Szimona Peresa i przywódcy Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa.

"Były to Święta czasu wojny. Na te najbliższe święta Ojciec Święty zdecydował się wysłać mnie do Ziemi Świętej, do Jerozolimy, by tam wraz z miejscową wspólnotą i z patriarchą łacińskim, jak i innymi przywódcami religijnymi modlić się o pokój; o pokój, którego - jak widzimy - świat dać nie może"- wyjaśnił.