"Po raz pierwszy w życiu nie wiedziałem, dokąd uciekać". Kardynał Krajewski o strzelaninie w okolicy Zaporoża

Według zastępcy dyrektora CIA Davida Cohena, chiński prezydent Xi Jinping powiedział swojemu wojsku, że chciałby, aby Chiny miały możliwość przejęcia siłą kontroli nad Tajwanem do 2027 roku. Zastrzegł, że chiński przywódca nie podjął jeszcze decyzji co do samej inwazji, lecz chce mieć taką opcję.