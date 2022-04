"Naród ukraiński nie tylko może, ale powinien stosować zasadę obrony koniecznej"

Dmytro Kułeba o masakrze w Buczy Bucza jest jednym z tych miejsc w Ukrainie, gdzie od początku wojny trwały starcia. W piątek miasteczko zostało wyzwolone przez ukraińską armię. Szacuje się, że zginęło tam co najmniej 300 osób. - Bez przesady można powiedzieć, że to, co widzimy w Buczy i okolicach, może doprowadzić do takiego wniosku, że Rosja jest gorsza niż ISIS, jeśli chodzi o skalę i brutalność popełnianych zbrodni - powiedział szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba. TVN24