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Świat

Karambol na autostradzie w Meksyku. Co najmniej 10 osób nie żyje

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Karambol
Karambol na autostradzie w stanie Jalisco w Meksyku
Źródło wideo: Służba Bezpieczeństwa i Ochrony Obywateli Nayarit
Źródło zdj. gł.: Służba Bezpieczeństwa i Ochrony Obywateli Nayarit
Na autostradzie w zachodnim Meksyku doszło do karambolu, w którym zginęło co najmniej dziesięć osób, a kolejne dziesięć zostało rannych. W wypadku brało udział co najmniej osiem pojazdów.

Do wypadku doszło w niedzielę w meksykańskim stanie Jalisco, na autostradzie łączącej miasta Guadalajara i Tepic, gdy ciężarówka wjechała w pojazdy stojące na pasie awaryjnym - przekazały lokalne media.

Jak poinformowała miejscowa obrona cywilna, zginęło co najmniej dziesięć osób, w tym dwoje dzieci. Kolejne dziesięć osób zostało rannych.

Według wstępnych ustaleń w karambolu brało udział co najmniej osiem pojazdów. Zderzenie doprowadziło do pożaru, w którym całkowicie spłonęły trzy samochody osobowe i dwie ciężarówki - podała agencja EFE, powołując się na władze sąsiedniego stanu Nayarit.

Dogaszanie pożaru po karambolu w Meksyku (12.07.2026)
Dogaszanie pożaru po karambolu w Meksyku (12.07.2026)
Źródło zdjęcia: Służba Bezpieczeństwa i Ochrony Obywateli Nayarit

Karambol w Meksyku. Winna mogła być awaria hamulców

Wśród rannych jest dwoje funkcjonariuszy meksykańskiej Gwardii Narodowej, których stan określono jako ciężki. Lekko rannych zostało natomiast czworo obywateli Stanów Zjednoczonych.

Portal Infobae podał, że do wypadku doprowadziła przypuszczalnie awaria hamulców ciężarówki. Zgodnie z tą hipotezą gdy kierowca zdał sobie sprawę z problemu, zjechał na pas awaryjny, ale ten był zajęty przez pojazdy, które brały udział we wcześniejszym wypadku i przybyłe na miejsce służby

Źródło: PAP
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Tagi:
MeksykWypadki
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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