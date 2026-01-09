USA przejęły kolejny tankowiec. "To jest panowanie nad morzem"

Tankowiec Bella 1 ścigany przez USA Źródło: Reuters

Prezydent USA Donald Trump poinformował w zeszłym miesiącu, że nakazał "blokadę" objętych sankcjami tankowców, wpływających i wypływających z Wenezueli. W piątek dwóch urzędników USA, na których powołuje się agencja Reutera, przekazało, że siły amerykańskie prowadzą operację przejęcia kolejnego tankowca na Morzu Karaibskim. Tankowiec Olina, zlokalizowany w pobliżu Trynidadu i Tobago, jest piątą jednostką zajętą przez amerykańskie siły w ostatnich tygodniach w związku z blokadą eksportu ropy naftowej z Wenezueli - podkreślił Reuters.

Tankowiec Olina przejęty przez USA Źródło: Secretary Kristi Noem/X

Informację o przejęciu tankowca przekazała także Kristi Noem, Sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych. "Floty widmo nie uciekną sprawiedliwości" - napisała na X pod filmem z przejęcia jednostki. "Straż Przybrzeżna przejmie objęte sankcjami tankowce, będzie egzekwować prawo amerykańskie i międzynarodowe oraz wyeliminuje te źródła finansowania nielegalnej działalności, w tym terroryzmu narkotykowego. (...) To jest panowanie nad morzem" - skomentowała.

The world’s criminals are on notice.



Early this morning, the @USCG executed a boarding and seizure of the Motor Tanker Olina in international waters east of the Caribbean Sea. As another "ghost fleet" tanker ship suspected of carrying embargoed oil, this vessel had departed… pic.twitter.com/vvS3u3nrvl — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 9, 2026 Rozwiń

Olina, wcześniej Minerva M

Tankowiec Olina opuścił Wenezuelę w pełni załadowany ropą, jako część flotylli, wkrótce po tym, jak 3 stycznia komandosi z amerykańskiej jednostki Delta Force pojmali prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Teraz statek w pełni załadowany wracał do Wenezueli po tym, jak USA zaostrzyły blokadę eksportu ropy z tego kraju.

Wcześniej tankowiec pływał pod innymi nazwami. W styczniu ubiegłego roku nazwano go Minerva M. Za udział w transporcie rosyjskiej ropy Stany Zjednoczone nałożyły na niego sankcje. Ostatni raz systemy śledzenia uchwyciły go 52 dni temu.

Tankowiec Olina Źródło: Secretary Kristi Noem/X

Jak twierdził wówczas Waszyngton, był on częścią tzw. floty cieni. Według serwisu śledzącego ruch morski Marinetraffic, pływał fałszywie pod banderą Timoru Wschodniego.

Sankcje i flota cieni

USA w 2019 r. wprowadziły sankcje praktycznie blokujące handel ropą z Wenezueli. Eksport surowca zaczął być prowadzony przez sieć unikających identyfikacji i amerykańskich ograniczeń tankowców, określanych jako flota cieni. Niektóre z tych jednostek są też używane do omijania podobnych sankcji nałożonych na Iran i Rosję.

Przejęcie Oliny, jak ocenia "Wall Street Journal", prawdopodobnie zaostrzy napięcia między Waszyngtonem a Moskwą. Zwłaszcza że stało się to wkrótce po przejęciu przez USA tankowca Bella-1/Marinera, który był eskortowany przez rosyjską marynarkę wojenną.

