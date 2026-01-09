Logo strona główna
Świat

USA przejęły kolejny tankowiec. "To jest panowanie nad morzem"

Olina
Tankowiec Bella 1 ścigany przez USA
Źródło: Reuters
Siły amerykańskie przejęły tankowiec Olina u wybrzeży Karaibów, niedaleko Trynidadu i Tobago, przekazała agencja Reutera, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników. To piąta tego typu akcja w ostatnich tygodniach. Kristi Noem, Sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego USA, skomentowała przejęcie w mocnych słowach.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w zeszłym miesiącu, że nakazał "blokadę" objętych sankcjami tankowców, wpływających i wypływających z Wenezueli. W piątek dwóch urzędników USA, na których powołuje się agencja Reutera, przekazało, że siły amerykańskie prowadzą operację przejęcia kolejnego tankowca na Morzu Karaibskim. Tankowiec Olina, zlokalizowany w pobliżu Trynidadu i Tobago, jest piątą jednostką zajętą przez amerykańskie siły w ostatnich tygodniach w związku z blokadą eksportu ropy naftowej z Wenezueli - podkreślił Reuters.

Tankowiec Olina przejęty przez USA
Tankowiec Olina przejęty przez USA
Źródło: Secretary Kristi Noem/X

Informację o przejęciu tankowca przekazała także Kristi Noem, Sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych. "Floty widmo nie uciekną sprawiedliwości" - napisała na X pod filmem z przejęcia jednostki. "Straż Przybrzeżna przejmie objęte sankcjami tankowce, będzie egzekwować prawo amerykańskie i międzynarodowe oraz wyeliminuje te źródła finansowania nielegalnej działalności, w tym terroryzmu narkotykowego. (...) To jest panowanie nad morzem" - skomentowała.

Olina, wcześniej Minerva M

Tankowiec Olina opuścił Wenezuelę w pełni załadowany ropą, jako część flotylli, wkrótce po tym, jak 3 stycznia komandosi z amerykańskiej jednostki Delta Force pojmali prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Teraz statek w pełni załadowany wracał do Wenezueli po tym, jak USA zaostrzyły blokadę eksportu ropy z tego kraju.

Wcześniej tankowiec pływał pod innymi nazwami. W styczniu ubiegłego roku nazwano go Minerva M. Za udział w transporcie rosyjskiej ropy Stany Zjednoczone nałożyły na niego sankcje. Ostatni raz systemy śledzenia uchwyciły go 52 dni temu.

Tankowiec Olina
Tankowiec Olina
Źródło: Secretary Kristi Noem/X

Jak twierdził wówczas Waszyngton, był on częścią tzw. floty cieni. Według serwisu śledzącego ruch morski Marinetraffic, pływał fałszywie pod banderą Timoru Wschodniego.

Sankcje i flota cieni

USA w 2019 r. wprowadziły sankcje praktycznie blokujące handel ropą z Wenezueli. Eksport surowca zaczął być prowadzony przez sieć unikających identyfikacji i amerykańskich ograniczeń tankowców, określanych jako flota cieni. Niektóre z tych jednostek są też używane do omijania podobnych sankcji nałożonych na Iran i Rosję.

Przejęcie Oliny, jak ocenia "Wall Street Journal", prawdopodobnie zaostrzy napięcia między Waszyngtonem a Moskwą. Zwłaszcza że stało się to wkrótce po przejęciu przez USA tankowca Bella-1/Marinera, który był eskortowany przez rosyjską marynarkę wojenną.

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: Reuters, New York Times, PAP, Wall Street Journal

Źródło zdjęcia głównego: Secretary Kristi Noem/X

