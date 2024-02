Poszukiwana para żeglarzy i "ślady przemocy" na jachcie. Zatrzymani zbiegowie z więzienia

21 lutego Tatja Hopman, dyrektor zrzeszającej żeglarzy organizacji Salty Dawg Sailing Association (SDSA) została zaalarmowana przez jednego z żeglarzy, że natknął się na porzucony jacht Simplicity z oznakowaniem SDSA. Na pokładzie nie było właścicieli - Ralpha Hendry'ego i Kathy Brandel, znalazł za to "widoczne ślady przemocy". "Straż Przybrzeżna przejęła Simplicity, a policja z Saint Vincent prowadzi obecnie dochodzenie wspólnie z ambasadą USA" - czytamy w komunikacie organizacji.

Kathy Brandel i Ralph Hendry to para z amerykańskiego stanu Wirginia. Ona jest emerytką, on pracuje w branży usług finansowych. Są doświadczonymi żeglarzami. Wiele lat temu sprzedali swój dom i kupili jacht. "Wybrali styl życia, o którym większość z nas nigdy by nie pomyślała. Uwielbiali każdą minutę spędzoną razem w tym czasie, zobaczyli wiele miejsc na świecie i po prostu żyli życiem pełnym radości i miłości" - mówi w CNN syn kobiety, Nick Burro.