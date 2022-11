Zabił ciężarną kobietę i 7-latka, trzeci raz wstrzymano jego egzekucję. Władze chciałyby go stracić jeszcze dziś

Mężczyzna z Teksasu, który został skazany na karę śmierci za zamordowanie swojej byłej dziewczyny i jej 7-letniego syna, od ponad 15 lat czeka w celi na egzekucję. Termin wykonania wyroku już dwukrotnie był zmieniany. Teraz 55-latek ma zostać stracony w środę, 16 listopada. Jednak również ta data stanęła pod znakiem zapytania.

Egzekucja 55-letniego Stephena Barbee'ego ma odbyć się 16 listopada wieczorem czasu lokalnego. Jednak dzień przed tym terminem, 15 listopada, sędzia okręgowy ponownie wstrzymał wykonanie wyroku. Wyjaśnił, że skazany może zostać stracony tylko po stworzeniu i przyjęciu przez stanowe władze przepisów, które jasno określą prawa religijne osób skazanych na karę śmierci. Chodzi o zezwolenie duchownym na wspieranie skazańców modlitwą i dotykiem (np. trzymaniem za rękę - red.) w ich ostatnich chwilach. Departament Sprawiedliwości w Teksasie poinformował, że odwołał się od decyzji sądu okręgowego od razu po jej ogłoszeniu. Aby egzekucja mogła się odbyć, potrzebna jest jednak zgoda sądu wyższej instancji, której w środę rano wciąż nie było.

Kara śmierci dla Stephena Barbee. Egzekucja przekładana

W 2006 roku Barbee został skazany na karę śmierci za zamordowanie swojej byłej dziewczyny, ciężarnej w momencie śmierci 34-letniej Lisy Underwood, i jej 7-letniego syna Jaydena. Do zbrodni doszło rok wcześniej. Śledczy ustalili, że obie ofiary zostały uduszone w swoim domu, w miejscowości Fort Worth w Teksasie. Ich ciała znaleziono w płytkim grobie wykopanym na terenie pobliskiego hrabstwa Denton.

55-letni obecnie Barbee w trakcie procesu początkowo przyznał się do obu morderstw. Wyjaśnił, że zabił Lisę Underwood ponieważ obawiał się, iż jego ówczesna żona dowie się, że to on jest prawdopodobnie ojcem nienarodzonego dziecka 34-latki. Dodał, że chciał też uniknąć płacenia alimentów. Później wycofał się jednak z tych zeznań, a jego prawnicy twierdzili, że były one skutkiem "strachu i przymusu". Barbee od tamtej pory zrzucał całą winę na swojego współpracownika, Rona Dodda. Śledczy nie dali jednak wiary jego wersji. Dodda, który przyznał, że pomógł zatrzeć dowody, skazano na 10 lat więzienia, Barbee trafił do celi śmierci.

Portal Texas Tribune przypomina, że pierwszy termin egzekucji skazanego wyznaczono na rok 2019. Wówczas zatrzymał ją Sąd Apelacyjny ds. Karnych w Teksasie. Sędziowie chcieli sprawdzić, czy konstytucyjne prawo Barbee'ego nie zostało naruszone, gdy adwokat, wbrew jego woli, przyznał przed radą przysięgłych, że mężczyzna jest winny. Na początku ubiegłego roku sąd orzekł, że do złamania prawa nie doszło, ponieważ Barbee nie wyraził dostatecznie jasno swojej woli co do utrzymywania przez prawników, że jest niewinny.

Kolejny termin egzekucji wyznaczono na marzec 2021 roku. Wówczas przełożono ją ze względu na potencjalne naruszenie praw religijnych skazańców oczekujących na karę śmierci w teksańskich więzieniach. W marcu tego roku Sąd Najwyższy orzekł, że polityka egzekucyjna w tym stanie faktycznie narusza prawa więźniów. Władze więzienne zobowiązały się do wprowadzenia odpowiednich poprawek, a mordercy Lisy Underwood i jej syna wyznaczono kolejny termin egzekucji - 16 listopada. Prawnicy 55-latka złożyli jednak kolejny wniosek, a jego efektem jest opisane na początku tekstu odwołanie.

Egzekucja a stan zdrowia skazanego

Jak informuje Texas Tribune, adwokaci Barbee'go próbowali też przekonać sąd, że egzekucja nie może zostać przeprowadzona, ponieważ - ze względu na niepełnosprawności - sprawiłaby ona ich klientowi duży ból. "Jeśli ktoś chciałby wyprostować moje ramiona, musiałby je złamać, bo nie wyprostują się nawet wtedy, gdy będę się do tego zmuszał. Jest tak od wielu lat, mój stan stale się pogarsza" - tłumaczył sam skazany w zeszłorocznym pisemnym wniosku o zawieszenie egzekucji z uwagi na problemy zdrowotne.

Na początku listopada bieżącego roku władze więzienia w Huntsville, gdzie przebywa Barbee, przekazały, że podczas egzekucji wcale nie będzie musiał on prostować ramion. 15 listopada poinformowały o odrzuceniu wniosku skazanego i jego prawników, podkreślając, że informowały ich o tym, iż sprzęt do egzekucji zostanie dostosowany do niepełnosprawności mężczyzny. "Skórzane paski mocujące ramiona do podłokietników są regulowane, dzięki czemu jego ramiona pozostaną zgięte. Co więcej, gdyby nie można było wykorzystać preferowanej żyły w zgięciu łokcia, rurki mogą zostać wprowadzone również w innych miejscach" - napisano w uzasadnieniu decyzji.

