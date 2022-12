Zamordował 16-latkę, bo powiedziała, że nie pójdzie do wojska. Po 22 latach dziś ma zostać stracony

58-letni Thomas Edwin Loden Jr. ma otrzymać śmiertelny zastrzyk 14 grudnia o godz. 18 czasu lokalnego (czyli 1 w nocy czasu polskiego) w stanowym zakładzie karnym w miejscowości Parchman w Missisipi. Termin wyznaczono po tym, jak 7 grudnia sąd federalny odrzucił wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku śmierci złożony przez Lodena oraz czterech innych oczekujących na egzekucję więźniów z tego stanu. Autorzy wniosku dopatrywali się nieprawidłowości w sposobie podania trucizny. Argumentowali też, że jest on "nieludzki". Sąd nie podzielił jednak ich zdania.

Zabójstwo Leesy Marie Gray

Do zabójstwa, za którego popełnienie Loden został skazany na śmierć, doszło latem 2000 roku w hrabstwie Itawamba. 16-letnia Leesa Marie Gray, która kilka miesięcy później miała rozpocząć swój ostatni rok w liceum, zatrudniła się na wakacje jako kelnerka w restauracji swojego wujka. Wieczorem 22 czerwca, po wyjściu z pracy, dziewczyna wsiadła do samochodu i odjechała w stronę domu. Po drodze złapała jednak gumę i utknęła na wiejskiej drodze.

Przejeżdżał tamtędy akurat Loden, służący wówczas jako rekruter w piechocie morskiej (marines). Mężczyzna zatrzymał się przy samochodzie dziewczyny i zaoferował jej pomoc. - Nie przejmuj się. Jestem z marines, zajmujemy się takimi rzeczami - miał powiedzieć do niej Gray.

Jak później zeznał, wściekł się po tym, jak dziewczyna odparła, że ona nigdy nie wstąpiłaby do marines. Gdy to usłyszał, kazał jej wsiąść do swojego samochodu. Tam przez cztery godziny wykorzystywał Leesę seksualnie, po czym ją udusił. Z przedstawionych przez śledczych dokumentów wynika, że następnego dnia Loden został znaleziony, gdy leżał na poboczu, z napisem "przepraszam" wyrytym ostrym narzędziem na klatce piersiowej i śladami samookaleczenia na nadgarstkach. W jego aucie znajdowało się ciało Gray.