Stracono mężczyznę, który 16 lat temu zastrzelił policjanta. Przed śmiercią zwrócił się do ofiary

Jak poinformowała organizacja Texas Tribune, zgon Wesleya Ruiza stwierdzono o godz. 18:41 czasu lokalnego. Przed otrzymaniem śmiertelnej trucizny 43-latek skorzystał z prawa do wypowiedzenia ostatnich słów. - Chciałbym przeprosić Marka i rodzinę Nixów. Mam nadzieję, że to zamknie ten rozdział. Mojej rodzinie i wszystkim przyjaciołom chcę podziękować za wsparcie. Do moich dzieci: bądźcie pewne siebie i sprawiajcie, bym dalej mógł być z was dumny. O mnie się nie martwcie, u mnie wszystko będzie w porządku - powiedział.

Teksas. Wesley Ruiz stracony

Do zabójstwa, za które Ruiz został skazany na śmierć, doszło 23 marca 2007 roku podczas pościgu policyjnego ulicami Dallas. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać samochód prowadzony przez straconego w środę mężczyznę ze względu na przekroczenie prędkości. W dodatku podejrzewali, iż pojazd został skradziony. Ruiz zeznał później, że uciekał, bo wcześniej brał narkotyki (znajdowały się one również w jego aucie).

Gdy samochód wypadł z drogi i stanął w miejscu, 33-letni funkcjonariusz Mark Nix podszedł do niego od strony siedzenia pasażera i próbował dostać się do środka, wybijając szybę. Wtedy siedzący za kierownicą Ruiz strzelił w jego kierunku. Kula trafiła w odznakę policjanta i roztrzaskała ją. Jeden z fragmentów odznaki wbił się w szyję Nixa. Funkcjonariusz zmarł w szpitalu.

Podczas procesu Ruiz zapewniał, że nie chciał zabić Nixa, a jedynie powstrzymać go przed wejściem do auta. Dodał, że obawiał się o swoje życie po tym, jak funkcjonariusz zagroził rzekomo zabiciem go. Ruiz miał być przekonany, że to policjanci pierwsi otworzyli do niego ogień. Sąd nie uznał tego za okoliczność łagodzącą i pod koniec 2008 roku skazał mężczyznę na karę śmierci.