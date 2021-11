Gubernator Oklahomy złagodził wyrok z kary śmierci na dożywocie tuż przed egzekucją skazanego za zabójstwo

Sprawa Jonesa przyciągnęła uwagę między innymi dzięki serialowi ABC "The Last Defense". Ponad 6 milionów osób podpisało petycję online, wzywając Stitta o interwencję i zapobieżenie egzekucji Jonesa. Wyrok wywołał wiele protestów.

Julius Jones skazany za zabójstwo

Niejasności w sprawie skazania Juliusa Jonesa na karę śmierci

Rodzina Howella pozostaje przekonana o winie Jonesa. Powtórzyła to w wydanym oświadczeniu. "Wiemy, że gubernator Stitt miał do podjęcia trudną decyzję. Pocieszamy się tym, że jego decyzja potwierdziła winę Juliusa Jonesa i nie będzie się on kwalifikował do końca życia do złagodzenia kary, ułaskawienia lub zwolnienia warunkowego. Julius Jones na zawsze zmienił nasze życie" – głosi m.in. oświadczenie.