Sąd zgodził się na nową metodę egzekucji więźnia w USA

Decyzja sędziów, będąca odpowiedzią na wniosek prokuratora generalnego stanu Alabama, zapadła w środę rano stosunkiem głosów głosów 6 do 2, informuje ABC News. Pierwszą osobą, na której ma zostać wykonana egzekucja za pomocą niedotlenienia azotem ma być Kenneth Eugene Smith, skazany za morderstwo na zlecenie. Jak przypomina CBS, powołując się na prokuraturę, był on jednym z dwóch mężczyzn, którzy otrzymali po 1000 dolarów za zabicie w 1988 roku w hrabstwie Colbert Elizabeth Sennet. Zleceniodawcą miał być jej mąż, który mocno zadłużony liczył na pieniądze z ubezpieczenia. Drugi ze skazanych w sprawie morderstwa mężczyzn został stracony w 2010 roku.

W listopadzie 2022 r. władze stanu Alabama podjęły próbę egzekucji Smitha, jednak wykonanie kary śmierci przerwano po kilku godzinach bezskutecznych prób założenia kroplówki ze śmiertelną mieszanką. Był to jeden z trzech w ostatnim czasie przypadków w Alabamie, gdy nie udało się wykonać wyroku śmierci. To skłoniło władze do poszukiwania nowej metody.