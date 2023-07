Prawnicy chcą zablokować czwartkową egzekucję. Chodzi o problemy ze śmiertelnymi zastrzykami

Prawnicy skazanego na śmierć: Istnieje ryzyko naruszenia praw

W 2022 roku gubernator stanu Alabama Kay Ivey zdecydował o tymczasowym zawieszeniu wykonywania kar śmierci po tym, jak odwołano dwie egzekucje z powodu trudności z wstrzyknięciem śmiertelnego zastrzyku skazanym mężczyznom, wyjaśnia stacja NBC News. W przypadku trzeciej, która się odbyła, na ciele zmarłego skazańca znaleziono wiele nakłuć po próbach wykonania zastrzyku - twierdzą prawnicy Barbera, cytowani przez lokalny portal AL.com. Według nich powinno to być przesłanką do niedopuszczenia do egzekucji 54-latka, bo takie wielokrotne nakłucia mogłyby naruszać jego prawa wynikające z 8. poprawki do konstytucji, zakazującej okrutnego karania.