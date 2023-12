Stracono go, mimo pozytywnej opinii w sprawie ułaskawienia. Do końca twierdził, że działał w samoobronie

Oklahoma. Skazany na śmierć za podwójne zabójstwo

Media podkreślają, że egzekucja została przeprowadzona pomimo tego, iż komisja do spraw ułaskawień i zwolnień warunkowych rekomendowała gubernatorowi Oklahomy Kevinowi Stittowi ułaskawienie skazanego. Głosowanie komisji nie było jednogłośne, wniosek przeszedł stosunkiem głosów 3 do 2. W czwartek poinformowano, że gubernator nie przychylił się do rekomendacji.

27 kwietnia 2001 roku w Ohlahoma City Phillip Hancock zabił Roberta Jetta i Jamesa Lyncha, którzy według mediów mieli być członkami gangu motocyklowego. Adwokaci 59-latka podkreślali przed komisją, że działał on w samoobronie po tym, jak Jett i Lynch zwabili go do domu pierwszego z nich, a tam zaatakowali. Portal Oklahoman opisywał, że 38-letni Jett "tłukł Hancocka metalowym przedmiotem, podczas gdy 57-letni Lynch przytrzymywał go, dusząc ramieniem". W trakcie szarpaniny mężczyzna miał odebrać Jettowi pistolet i wtedy zastrzelić obu mężczyzn. - Zrobiłem, co musiałem, by uratować życie - mówił z kolei komisji sam skazany przed komisją do spraw ułaskawień. Do końca utrzymywał, że działał w obronie własnej.