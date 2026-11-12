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Świat

Zatrzyk śmierci. Na czwartek zaplanowano dwie egzekucje

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Cela w Huntsville, Texas
Nieudana egzekucja Christy Pike
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Paul Buck/EPA/PAP
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Jak informują amerykańskie media, na czwartek zaplanowano dwie egzekucje więźniów - 46-latka z Teksasu, skazanego na karę śmierci za zabójstwo trojga dzieci oraz 72-latka z Oklahomy, skazanego za zastrzelenie mężczyzny. Obaj mają zostać straceni przy pomocy śmiertelnego zastrzyku.

Po ostatnich nieudanych egzekucjach, w tym głośnym przypadku Christy Pike w Tennessee, która 30 września przeżyła dwukrotną próbę wstrzyknięcia śmiertelnej dawki pentobarbitalu, amerykańskie służby penitencjarne znów planują wykonać wyroki śmierci przy użyciu śmiertelnego zastrzyku. Na czwartek zaplanowano egzekucje dwóch mężczyzn - w stanach Teksas i sąsiedniej Oklahomie - podają media.

Teksas. Kara śmierci za zabójstwo trójki dzieci

Jak wynika z informacji na stronie teksańskiego departamentu sprawiedliwości, w stanowym ośrodku penitencjarnym w Huntsville ma dziś zostać przeprowadzona egzekucja Johna Allena Rubio. Mężczyzna został skazany za zabójstwo trojga dzieci w Brownsville w 2003 roku. Jak przypomina portal stacji FOX4 z Dallas, ofiarami morderstwa były: trzyletnia Julissa, 14-miesięczny John i dwumiesięczna Mary Jane. Za ich śmierć sądzona była również matka dzieci i konkubina mężczyzny - Angela Camacho. Ją skazano na trzykrotne dożywocie.

Cela w Huntsville, Teksas
Cela w Huntsville, Teksas
Źródło zdjęcia: Paul Buck/EPA/PAP

"USA Today" przypomina przerażające szczegóły zbrodni, która ponad 20 lat temu wstrząsnęła pograniczem Teksasu i Meksyku. 11 marca 2003 roku 23-letni wówczas mężczyzna miał powiedzieć swojej konkubinie, że jej troje dzieci jest opętanych. Jako pierwszą zaatakował najmłodszą dziewczynkę - jedyna z trójki była jego biologicznym dzieckiem. Następnie zmusił partnerkę, by przytrzymała starszą córkę, którą również zabił - pisze portal powołując się na dokumenty sądowe. Jako ostatni zginął John.

Ława przysięgłych odrzuciła wniosek Rubia o uniewinnienie z powodu niepoczytalności.

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Oklahoma. Kara śmierci za zastrzelenie mężczyzny

James Dwight Pravatt został skazany na karę śmierci w 2003 roku w związku z wydarzeniami z 20 listopada 2001 roku. 72-latek ma zostać stracony przez wstrzyknięcie mieszanki substancji w więzieniu stanowym w McAlester.

Mężczyzna został oskarżony o zabójstwo Roba Andrew, dyrektora agencji reklamowej w Oklahoma City - przypomina "The Oklahoman". Ofiara była mężem jego kochanki, Brendy Andrew. Mężczyzna zginął we własnym garażu, postrzelony dwukrotnie z należacej do niego strzelby. Niegroźnie postrzelona została również kobieta, która zadzwoniła pod numer alarmowy i zgłosiła napaść. Powiedziała policji, że zaatakowało ich dwóch uzbrojonych, zamaskowanych mężczyzn.

Oskarżenie twierdziło, że bezpośrednio po zabójstwie Pavatt ukrył się na strychu sąsiadów Andrewsów, którzy byli poza domem. Rana kobiety miała zaś uwiarygodnić wersję, że ona również jest ofiarą napaści. Niedługo potem Pavatt i Brenda Andrew uciekli z dziećmi do Meksyku. Po wyczerpaniu środków finansowych, para ponownie wjechała do Stanów Zjednoczonych w lutym 2002 roku. Zostali aresztowani na granicy - przypomina "The Oklahoman". Nie przyznali się do winy.

14 października tego roku Pavatt stanął przed Radą ds. Ułaskawień i Zwolnień Warunkowych w Oklahomie. Choć ponownie zapewnił, że "nie jest winny zastrzelenia kogokolwiek", ta zagłosowała (stosunkiem głosów 3 do 2) przeciwko zmianie rekomendacji dla gubernatora, który mógł zmienić karę śmierci na dożywocie.

Brenda Andrew ma obecnie 62 lata. Została skazana w 2004 roku i obecnie jest jedyną kobietą przebywającą w celi śmierci w stanie Oklahoma. Ona również stara się o zmianę wyroku.

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Kara śmierci w USA

Najnowsze badania pokazują, że poparcie dla kary śmierci w USA spada. Pokazuje to sondaż Gallupa z 10 listopada, z którego wynika, że popiera ją obecnie 49 proc. Amerykanów, najmniej od 55 lat. Według badania YouGov/ACLU, przeprowadzonego 4 listopada wśród zarejestrowanych wyborców, ponad połowa (51 proc.) z nich uważa, że karą za zabójstwo pierwszego stopnia powinno być dożywocie. Karę śmierci wskazało 38 proc. badanych.

Jeśli egzekucje zostaną wykonane, Pavatt i Rubio zostaną kolejno 36. i 37. więźniem straconym w tym roku w USA.

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Monika Winiarska
Źródło: FOX4, USA Today, The Oklahoman
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Tagi:
USAKara śmierci w USATeksas
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