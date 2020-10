Udusiła ciężarną kobietę, rozcięła jej brzuch i porwała dziecko. Wkrótce dostanie śmiertelny zastrzyk

Do tej pory w 2020 roku rząd Stanów Zjednoczonych wykonał siedem kar śmierci. Administracja prezydenta Donalda Trumpa zarządziła w lipcu wznowienie egzekucji skazańców federalnych po 17-letniej przerwie.

Zabójstwo Bobbie Jo Stinnett

Do zbrodni, której dopuściła się Lisa Montgomery, doszło 16 grudnia 2004 roku w Skidmore w stanie Missouri. Kobieta podstępem dostała się do domu 23-letniej Bobbie Jo Stinnett, która była wówczas w ósmym miesiącu ciąży, rzekomo, by kupić od niej szczeniaka.