Świat Jest zgoda Trumpa na karę śmierci poprzez rozstrzelanie. Pierwsza taka od 80 lat Oprac. Paulina Borowska |

Donald Trump wyraził zgodę na rozstrzelanie Nidala Hasana Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Reuters

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Jak poinformował w poniedziałek rzecznik Pentagonu Sean Parnell, "sekretarz wojny Pete Hegseth zarekomendował, a prezydent Donald Trump zatwierdził" zastosowanie kary śmierci wobec Nidala Malika Hasana poprzez rozstrzelanie. Mężczyzna "zostanie stracony przez pluton egzekucyjny armii USA", a "sekretarz armii wyznaczy datę i miejsce egzekucji" - napisał Parnell.

Strzelanina i wyrok śmierci

56-letni dziś Nidal Hasan został w sierpniu 2013 roku jednogłośnie skazany na śmierć przez 13-osobowy skład sędziów wojskowych. Uznano go winnym 45 zarzutów morderstwa z premedytacją i prób morderstwa. 5 listopada 2009 roku, jako ówczesny major armii amerykańskiej i psychiatra w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie, Hasan otworzył ogień, zabijając 13 osób i raniąc 32. Sam także został ranny w trakcie wymiany ognia - od tego czasu pozostaje sparaliżowany od pasa w dół i porusza się na wózku.

Hasan ma palestyńskie pochodzenie, ale urodził się w USA. Strzelanina miała miejsce na kilka tygodni przed tym, jak miał zostać wysłany do Afganistanu. Prokuratura oceniła, że jego motywacją do dokonania ataku była niechęć do wyjazdu i wiara w to, że dżihad nakazuje mu zabicie jak największej liczby amerykańskich żołnierzy. W toku procesu zeznał, że jego celem byli wojskowi, z którymi miał jechać na misję i że chciał chronić talibów przed amerykańskimi siłami zbrojnymi. - Istniały wystarczające przesłanki wskazujące, że żołnierze byli wysyłani na misję, aby wziąć udział w nielegalnej wojnie - twierdził. Władze oceniły, że działał sam i nie był zaangażowany w zorganizowaną działalność terrorystyczną.

Zamachowiec był bardzo dobrze przygotowany do popełnienia zbrodni - miał ze sobą m.in. dwa celowniki laserowe ułatwiające strzelanie w różnych warunkach. Ustalono też, że zakupił setki sztuk amunicji i kilka magazynków o dużej pojemności. Na miejsce ataku wybrał centrum medyczne, ponieważ wiedział, że będzie tam przebywało dużo żołnierzy przygotowujących się do misji. Podczas ataku wykrzykiwał "Allah Akbar". W sądzie przyznał się do winy i przeprosił za "błędy".

Kara śmierci w armii USA

Jak przypomina CNN, w USA ostatnia egzekucja żołnierza poprzez rozstrzelanie miała miejsce 31 stycznia 1945 roku. Wykonał ją 12-osobowy pluton egzekucyjny we Francji na Eddiem Sloviku, który został uznany za winnego dezercji. Jego sprawa wzbudziła duże zainteresowanie po zakończeniu II wojny światowej, ponieważ spośród około 50 tys. amerykańskich dezerterów był on jedynym, który został stracony.

Z kolei ostatnim żołnierzem, na którym wykonano jakąkolwiek egzekucję, był John Bennett. W 1961 roku został powieszony za gwałt i próbę zabójstwa 11-latki. Od 1916 roku łącznie wykonano karę śmierci na 135 członkach armii. Taki wyrok można wydać za popełnienie któregoś z katalogu 15 przestępstw i każdorazowo kara śmierci wykonywana w wojsku wymaga zgody prezydenta.

Redagował AM