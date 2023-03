Brutalnie zamordował żonę, utopił w wannie jej 6-letnią córkę. Przed egzekucją prosił o wybaczenie

Dallas. Zabójstwo Lovetty Armstead i jej córki

Mężczyzna został skazany na śmierć za zamordowanie 32-letniej Lovetty Armstead i jej 6-letniej córki Jazzmen Montgomery. Do zbrodni doszło we wrześniu 2009 roku w domu ofiar w Dallas. Jak wyjaśnia CBS News, powołując się na ustalenia śledczych, Green dopuścił się morderstw po tym, jak Armstead poprosiła go, by zgodził się na unieważnienie ich małżeństwa. W dwóch listach wysłanych Greenowi w dniu tragedii 32-latka pisała, że "kocha go", ale "musi robić to, co dla niej najlepsze".