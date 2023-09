Po niemal 27 latach od zbrodni stracono zabójcę 21-letniej studentki tańca

W stanie Oklahoma (USA) przeprowadzono egzekucję więźnia skazanego za gwałt i zabójstwo studentki, których dopuścił się w 1996 roku. Jak podają media, chociaż mężczyzna uważał się za niewinnego, nie ubiegał się o ułaskawienie. Krótko przed wykonaniem egzekucji za śmierć kobiety obwinił swojego ojca.

Jak przypomina dziennik "The Oklahoman", Juli Busken, studentka tańca na Uniwersytecie Oklahomy, w grudniu 1996 roku ukończyła właśnie ostatnie kursy na uczelni i przygotowywała się do powrotu do domu rodzinnego w stanie Arkansas. 21-latka nie dotarła tam jednak na święta, 20 grudnia została uprowadzona z mieszkania, a następnie zgwałcona i zabita strzałem w głowę. Jej ciało znaleziono nad jeziorem Stanley Draper w południowo-wschodniej części Oklahoma City.

10 lat później winnym gwałtu i zabójstwa Busken został uznany Anthony Sanchez. W 2006 roku zatrzymano go za włamanie, a śledczy wówczas odkryli, że jego DNA pasuje do DNA znalezionego na ubraniu ofiary - przekazał w portal CBS News. W czwartek, 21 września prokurator generalny stanu Oklahoma ogłosił, że 44-letni obecnie mężczyzna został stracony. Otrzymał śmiertelny zastrzyk w więzieniu w McAlester i został uznany za zmarłego o godzinie 10:19 czasu miejscowego.

Stracony za gwałt i zabójstwo, za śmierć ofiary obwiniał ojca

Chociaż Sanchez utrzymywał, że nie zabił Busken, nie złożył wniosku o ułaskawienie do gubernatora Oklahomy Kevina Stita. W rozmowie z agencją AP powiedział, że wniosek "nie oznacza niczego dobrego dla więźniów", bez względu na to, jaką decyzję podejmie gubernatorska rada ds. ułaskawień i zwolnień warunkowych. 44-latek powołał się na dwa przypadki, w których organ ten poparł wnioski o ułaskawienie, ale zostały one ostatecznie odrzucone przez gubernatora.

Anthony Sanchez Oklahoma Department of Corrections/AFP/EastNews

O wstrzymanie egzekucji ubiegali się jednak adwokaci skazanego - odnotowuje CBS News - ponieważ, jak argumentowali, potrzebują więcej czasu na zapoznanie się z dowodami w sprawie. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił jednak ich wniosek przed czwartkową egzekucją. Na początku 2023 roku Sanchez miał obwinić o zabójstwo Busken swojego ojca. Jak twierdził, była partnerka ojca powiedziała, że to on zamordował studentkę. Prokurator generalny Oklahomy odniósł się do zarzutów, mówiąc, że "nie ma żadnych wątpliwości", że to młodszy Sanchez zabił kobietę.

ZOBACZ TEŻ: Wykonano karę śmierci na sprawcach zamachu bombowego przed centrum handlowym

Kara śmierci w USA i na świecie

Według organizacji Death Penalty Information Center w 2023 roku wyroki kary śmierci wykonano w pięciu amerykańskich stanach. Zgodnie z dostępnymi informacjami w 2022 roku na świecie stracono łącznie 883 osoby - w 20 krajach. Stanowi to 53-procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Największy przyrost egzekucji odnotowano na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej: z 520 w 2021 roku do 825 w 2022 roku. Liczby te nie obejmują Chin.

Kara śmierci na świecie PAP

Autor:wac//am

Źródło: The Oklahoman, CBS News, PAP, Death Penalty Information Center