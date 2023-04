Kara śmierci za przemyt kilograma marihuany. 46-latek został powieszony

46-letni Tangaraju Suppiah został stracony w środę w Singapurze za handel narkotykami. Według sądu koordynował przemyt marihuany z Malezji. Mężczyzna nie przyznawał się do winy, a obrońcy praw człowieka zwracali uwagę na słabość dowodów, na mocy których go skazano.

Organizacje broniące praw człowieka twierdziły, że wyrok wobec Tangaraju Suppiaha zapadł na podstawie słabych dowodów, a rodzina mężczyzny utrzymywała, że jest on niewinny. W ostatnich dniach przed egzekucją jego bliscy wraz z grupą aktywistów wysłali do prezydenta Singapuru Halimaha Yacoba listy, prosząc o jego ułaskawienie - podało BBC.

Tangaraju Suppiah według sądu koordynował przemyt marihuany

Według sądu Tangaraju "podżegał poprzez zaangażowanie się w spisek" do handlu narkotykami - dotyczyło to przemytu jednego kilograma marihuany z Malezji do Singapuru w 2013 roku. Choć nie został złapany "na gorącym uczynku", prokuratura twierdziła, że był odpowiedzialny za koordynację przemytu. Namierzyła bowiem dwa telefony, za pomocą których koordynowano przemyt, a których właścicielami był Tangaraju. Mężczyzna twierdził jednak, że jeden z telefonów zgubił, a właścicielem drugiego wcale nie był. Mimo to sąd przyznał rację prokuraturze, przez co 46-latkowi zgodnie z singapurskim prawem wymierzono karę śmierci.