Ostatnie słowa straconego za zabicie własnej matki. Skierował je do siedzącej za szybą żony

W Teksasie wykonano w środę karę śmierci na 61-letnim Tracy Beatty’m, który prawie 20 lat temu udusił swoją matkę i zakopał jej ciało na podwórzu. "Do zobaczenia po drugiej stronie" - brzmiały ostatnie słowa mężczyzny przed wykonaniem wyroku. Kierował je m.in. do siedzącej za szybą żony.

Tracy Beatty został skazany za zamordowanie swojej matki Carolyn Click. Stało się to po kłótni, która rozegrała się w domu 62-letniej wówczas kobiety w mieście Whitehouse w Teksasie w listopadzie 2003 roku. Po zajściu mężczyzna miał zakopać ciało matki na podwórzu i wydać jej pieniądze na narkotyki i alkohol. Prawnicy mężczyzny odwołali się od wyroku i argumentowali, że Beatty może nie kwalifikować się do skazania na karę śmierci ze względu na swoje problemy psychiczne. Sąd Najwyższy odrzucił jednak ten wniosek i w środę wieczorem w więzieniu w Huntsville skazanemu podano śmiertelny zastrzyk.

Ostatnie słowa skazanego na śmierć

Przed wykonaniem wyroku strażnik zapytał mężczyznę, czy chce coś powiedzieć. Jak wynika z zapisu umieszczonego na stronie teksańskiego Wydziału Sprawiedliwości, skazany miał zakrztusić się i zaczął płakać. Swoje ostatnie słowa skierował do żony siedzącej za szybą, kilka kroków od niego. "Tak. Chcę tylko podziękować. (pauza) Nie chcę cię zostawiać, kochanie. Do zobaczenia, kiedy tam dotrzesz. Kocham cię" - powiedział w stronę kobiety. Kolejne słowa skierował do współwięźniów z celi. "Dziękuję wszystkim moim braciom z oddziału za całą zachętę do działania, abym mógł uporządkować moje życie. Sunny, Blue, kocham was, bracia. Do zobaczenia po drugiej stronie"- dodał.