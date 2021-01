Kapitol jak Bastylia?

Opanowanie i zdewastowanie majestatycznej siedziby Kongresu Stanów Zjednoczonych zdumiewa nas jako coś kompletnie niesamowitego, mimo iż od kilkunastu już miesięcy żyjemy w globalnej pandemicznej rzeczywistości, która przyzwyczaiła nas do obrazów i zdarzeń jeszcze w 2019 roku dla nas zupełnie niemożliwych do wyobrażenia.

Zastanawiam się dzisiaj, czy jedno z wydarzeń, którego my akurat byliśmy niedawno albo jesteśmy świadkami, zostanie w przyszłości uznane za początek nowej epoki. Nurtuje mnie myśl, czy żyję w czasie, gdy na świecie zdarzyło się lub właśnie się zdarza coś tak wyjątkowego, co przez przyszłych historyków i badaczy cywilizacji i kultury zostanie opisane jako punkt startu nowego rozdziału w dziejach ludzkości. Epoki dziejów świata liczymy najczęściej symbolicznie od jakiegoś jednego zdarzenia, lub kilku zdarzeń, których wymiar jest tak szczególny i długotrwały, że stają się cezurą historyczną. W XV wieku dostrzegane są trzy równorzędne momenty, które definiują przejście od cywilizacji średniowiecza do cywilizacji nowożytnej Europy. To wynalazek druku, upadek Konstantynopola, czyli ostatniego reliktu świata antycznego w Europie, i wreszcie najczęściej wymieniane zdarzenie, symbolicznie kończące średniowiecze: odkrycie Nowego Świata - Ameryki - przez Kolumba. Są i tacy, którzy przesuwają datę końca średniowiecza na wiek XVI, wskazując na początek Reformacji czy na publikację dzieła "O obrotach" Mikołaja Kopernika, które zapoczątkowało nowożytną rewolucję w nauce.