"No cóż... Kanye 2024". Raper zaakceptował porażkę

Raper Kanye West zakończył w środę po północy swoją kampanię prezydencką. "No cóż... Kanye 2024" - napisał na Twitterze, sugerując, że będzie kandydował również w następnych wyborach.

"WELP" (w wolnym tłumaczeniu: "no cóż") - napisał raper Kanye West na Twitterze, zamieszczając swoje zdjęcie na tle mapy USA ze spływającymi wynikami wyborów. "KANYE 2024" - dodał w tweecie, sugerując przyszłą kandydaturę na prezydenta.

Chociaż Kanye nie zdobył żadnych głosów elektorskich, to z 12 stanów, w których jego nazwisko pojawiło się na karcie, zdobył łącznie ponad 50 tysięcy głosów. Jedną z osób, która na niego zagłosowała, był na pewno on sam.

"Głosuję na kogoś, komu naprawdę ufam… na siebie"

"Bóg jest taki dobry" - napisał West we wtorek rano. "Dziś po raz pierwszy w życiu głosuję na prezydenta Stanów Zjednoczonych i to na kogoś, komu naprawdę ufam… na siebie" - napisał.

Pokazał też wideo ze swoją kartą do głosowania, na której wpisał swoje imię i nazwisko. "Wciąż wierzcie w Kanye 2020" - skomentował wideo. "Dziękuję ci Jezusie Chrystusie" - dodał.

West udostępnił również na Twitterze wideo, na którym włożył swoją kartę do głosowania do maszyny do głosowania. "Pierwszy głos w moim życiu. Jesteśmy tutaj, aby służyć. Modlimy się za każdego przywódcę służącego na świecie" - napisał. Później West zamieścił na Twitterze swoje zdjęcie w niebieskiej bluzie z kapturem z naklejką "Głosowałem".