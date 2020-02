Rosjanie wzmacniają bazę lotniczą w Kirgistanie

Wiceminister Nikołaj Pankow przemawiał we wtorek w niższej izbie parlamentu, Dumie Państwowej. Mówił o ratyfikowaniu protokołu o zmianach do porozumienia o bazie wojskowej pomiędzy Moskwą i Biszkekiem. Zmiany te pozwolą na utworzenie w składzie bazy oddziału dronów. Duma ratyfikowała we wtorek ten dokument.