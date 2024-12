Putin "patriotą i przywódcą", "zero" pomocy dla Ukrainy. Plan kandydata na prezydenta 

W czwartkowym wywiadzie dla BBC został zapytany o ocenę sytuacji na Ukrainie. Odpowiedział, że Rumunia jest zainteresowana jedynie dążeniem do pokoju na swojej granicy. Z kolei pytanie o to, czy zgadza się by stać przy Ukrainie "tak długo, jak będzie trzeba", skwitował krótką odpowiedzią "nie". Podkreślił, że chociaż jego kraj jest członkiem UE i NATO, nie zapewni swojemu sąsiadowi żadnego wsparcia militarnego ani politycznego.