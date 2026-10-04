Świat Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. To ma powiedzieć Wołodymyrowi Zełenskiemu Oprac. Aleksandra Sapeta |

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przyjechał do Kijowa Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: X/Andrij Sybiha

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Agencja dpa napisała, że kanclerz Niemiec ma obiecać Ukrainie dalszą konkretną pomoc w walce obronnej przeciwko Rosji. Friedrichowi Merzowi towarzyszy ministra gospodarki Katherina Reiche oraz 10 przedsiębiorców z branży zbrojeniowej i energetycznej.

Na dworcu w Kijowie Merza przywitał między innymi szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha. We wpisie na X zapowiedział rozmowy kanclerza Niemiec z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Sybiha podziękował Merzowi za przybycie do Kijowa w tym "ważnym momencie" oraz "wszechstronne wsparcie, jakie Niemcy okazują" Ukrainie.

"Zaledwie wczoraj Niemcy świętowały zjednoczenie, które zmieniło Europę. Dzisiaj Ukraińcy bronią wolności, bezpieczeństwa i jedności Europy, a Niemcy zdecydowanie stoją po naszej stronie" - napisał Sybiha na X, nawiązując do niemieckiego święta państwowego obchodzonego 3 października.

Herzlich willkommen in Kyjiw, Herr @bundeskanzler!



This morning, I was glad to welcome Chancellor Friedrich Merz to Kyiv. Today, he will hold talks with President @ZelenskyyUa on all matters of our bilateral, European, and international agenda. Thank you for coming to Ukraine at… pic.twitter.com/brwmmtQYsw — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 4, 2026 Rozwiń

Merz: to powiem dziś prezydentowi Zełenskiemu

Merz powiedział, że przyjechał do Kijowa, ponieważ "w nadchodzących tygodniach Ukraina potrzebuje całego naszego wsparcia"

Przypomniał, że wojska rosyjskie bombardują miasta, budynki mieszkalne i ciepłownie. - Jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, prędzej czy później jej machina wojenna zwróci się przeciwko nam - podkreślił.

- Powiem dziś prezydentowi Zełenskiemu: nadal możecie liczyć na naszą pomoc - zapowiedział kanclerz Niemiec.

W nocy i rano w niedzielę w Kijowie sześciokrotnie ogłaszano alarm lotniczy z powodu zagrożenia dronami - przekazał portal "Ukraińska Prawda". Mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował, że w rejonie dnieprzańskim fragmenty drona spadły na dach budynku mieszkalnego. Nie doszło do pożaru. W sobotnim ataku rosyjski bezzałogowiec uderzył w Most Północny w Kijowie.

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Co Merz może ogłosić w Kijowie?

Według źródeł rządowych, Merz zamierza zapewnić w Kijowie ukraińskie siły zbrojne o rychłej dostawie tysięcy dronów przechwytujących, które mogą służyć do zwalczania znacznie szybszych, a przez to szczególnie niebezpiecznych rosyjskich dronów bojowych z napędem odrzutowym - podała agencja dpa.

Ponadto ma zostać przyspieszona produkcja broni dalekiego zasięgu, za pomocą której można atakować linie zaopatrzenia na terytorium Rosji, za linią frontu. Łącznie na te cele ma zostać uruchomiony miliard euro z zatwierdzonych już środków budżetowych. Na naprawę i odbudowę zniszczonych elektrowni przeznaczone zostanie kolejne 350 milionów euro.