Kanclerz Olaf Scholz krytykowany po wizycie w Chinach. "Niczego się nie nauczył" 

Ogłoszona przez Niemcy zasada Zeitenwende - zwrot w polityce geostrategicznej Niemiec po rosyjskiej agresji na Ukrainę - mówiła o "końcu zależności od autokratów", tymczasem "wiele wskazuje na to, że kanclerz nie potraktował tego poważnie" – ocenił Roettgen w niedzielę w programie "Anne Will".

Kwestionowany "sukces" kanclerza

Ta argumentacja nie przekonuje jednak Roettgena, który krytycznie ocenił pomysł Scholza, by w podróż do Chin wybrać się bez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. - Ich wspólne pojawienie się (w Pekinie) byłoby mocnym sygnałem – zauważył Roettgen. Jadąc sam, według chadeka, kanclerz potwierdził, że kontynuuje "business as usual", zwiększając zależność od Chin, odrzucając doświadczenia z uzależnienia od Rosji. - To solowe przedsięwzięcie kanclerza naruszyło zaufanie do Niemiec i wyrządziło szkody polityce zagranicznej - podkreślił.

Zdaniem Roettgena, "koalicja przedstawia obraz rozłamu", ponieważ inna polityka powstaje "na papierze", a kanclerz i tak podejmuje "solowe działania". Nawiązał tu m.in. do sprzedaży części udziałów w terminalu w hamburskim porcie, co Scholz przeforsował mimo oporu sześciu ministerstw w swoim rządzie.

"Dyskusyjny" czas na wizytę

Z kolei poniedziałkowy dziennik "Die Welt" ocenił, że "lekcja wyniesiona z ekonomicznej zależności od Rosji powinna spowodować, że Niemcy nie powinny znów znaleźć się w takiej sytuacji, a przynajmniej powinny bardziej krytycznie badać swoje związki z państwami autokratycznymi”. Tymczasem - jak zauważają dziennikarze gazety - wizyta Olafa Scholza z delegacją biznesową w Pekinie oraz planowane wejście Chin do terminalu w hamburskim porcie "mówią zupełnie co innego". "Czy kanclerz zatem niczego się nie nauczył?" – zastanawia się gazeta.

- W czasach napięć geopolitycznych dążenie do dialogu jest zrozumiałe, ale obecny czas (wybrany na wizytę) jest dyskusyjny, a podróżowanie z bezkrytyczną delegacją biznesową budzi wątpliwości – oceniła z kolei ekonomistka Stormy-Annika Mildner. Stwierdziła, że "Chiny to nadal ważny rynek zbytu, ale musimy też wysłać jasny sygnał, że wszelkie zależności są niebezpieczne": - Rosyjska wojna powinna być dzwonkiem alarmowym. Chiny coraz bardziej rozwijają się w kierunku dyktatury, zatem należy wytyczać wyraźne czerwone linie” - dodała.

"Wyjazd (Scholza do Chin) w takim momencie niepewności, dodatkowo dając się wykorzystać propagandzie partyjnej, by przypieczętować aprobatę dla autokraty Xi Jinpinga, jest bardzo wątpliwe dla roli Niemiec w Europie" - skomentowała dziennikarka "Spiegla" Melanie Amann. "Scholz rzuca w twarz europejskim partnerom to, co sam uważa za słuszne. Jedzie w podróż i (w jego przekonaniu) jeśli inni są zbyt głupi, by dostrzec jego genialną strategię, to mają pecha" – dodała.