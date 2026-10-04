Świat Merz z wizytą w Kijowie. Ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej Oprac. Filip Czerwiński |

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przyjechał do Kijowa Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Tobias Koch/PAP/EPA

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W niedzielę w Kijowie, na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad miliarda euro (około 4,4 miliarda złotych).

- Dziś przywiozłem konkretną pomoc, kolejny pakiet pomocy wojskowej o wartości ponad miliarda euro. Przeznaczamy te środki na wspólną produkcję dronów do zwalczania dronów z napędem odrzutowym. W ostatnich tygodniach udało się osiągnąć w tej dziedzinie znaczący przełom technologiczny i teraz szybko uruchamiamy ich produkcję seryjną - powiedział Merz na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy.

Dodał, że Niemcy będą też dostarczać Ukrainie broń dalekiego zasięgu, drony bojowe i sprzęt satelitarny, aby strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie.

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Wsparcie dla sektora energetycznego

Merz zapowiedział jednocześnie, że Niemcy przed zimą udzielą Ukrainie pomocy w sektorze energetycznym o wartości około 350 milionów euro (około półtora miliarda złotych). Środki te zostaną przeznaczone na generatory, stacje transformatorowe i zestawy naprawcze służące do odbudowy uszkodzonej infrastruktury.

Kanclerz zaznaczył, że pomoc ta ma złagodzić skutki rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną i wesprzeć Ukraińców zimą. Poinformował również, że Niemcy wspólnie z Francją i Wielką Brytanią planują zorganizować zimą w Berlinie spotkanie koalicji chętnych, między innymi w celu koordynacji dalszej pomocy dla Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski i Friedrich Merz, Kijów, 4 października 2026 roku Źródło zdjęcia: Tobias Koch/PAP/EPA

Program małych rakiet do zwalczania dronów odrzutowych

Zełenski oświadczył, że już w drugiej połowie października powinny pojawić się wyniki prac nad zwalczaniem dronów z napędem odrzutowym za pomocą małych rakiet.

- W następnej kolejności są małe rakiety, program małych rakiet. Nie będę teraz mówił o nazwach. Jest ich kilka rodzajów. Najpewniej zobaczymy rezultaty w tym miesiącu. Pod koniec, w drugiej połowie tego miesiąca - powiedział.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że masowa produkcja będzie zależała od tego, jakie to będą rezultaty. - A jeśli będą rezultaty, to od razu będziemy mogli osiągnąć odpowiednią skalę produkcji - dodał.

Zełenski: trwają prace nad spotkaniem trójstronnym

Zełenski mówił na konferencji prasowej, że rosyjski przywódca Władimir Putin próbuje osłabić ukraiński opór, nasilając naloty na Kijów i inne miasta.

- Atakują mosty. Czy naprawdę myślą, że nie odpowiemy? Jestem po prostu zdumiony tą zwierzęcą chęcią eskalacji sytuacji każdego dnia - powiedział prezydent Ukrainy. Wskazał, że Rosja próbuje swoimi atakami zmusić mieszkańców do opuszczenia głównych miast Ukrainy.

Jak poinformował Zełenski, amerykańscy wysłannicy starają się zorganizować trójstronne spotkanie (Ukraina, Rosja, USA) na szczeblu technicznym do końca października. Dodał, że Ukraina jest otwarta na spotkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich lub w innych krajach.

Rosyjski atak w dniu wizyty

Kanclerz Niemiec przybył z niezapowiadaną wcześniej wizytą do Kijowa w niedzielę rano. W czasie, gdy media informowały o jego przyjeździe, w stolicy Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny. Do godzin popołudniowych syreny, ostrzegające przed atakiem rosyjskich dronów, wyły jeszcze w Kijowie cztery razy.

Podczas wizyty Merza Rosjanie zaatakowali dronem Most Północny nad Dnieprem, położony około pięciu kilometrów w linii prostej od siedziby prezydenta Ukrainy. Dwie osoby zostały w tym ataku ranne.

Merz z Zełenskim odwiedzili w niedzielę między innymi siedzibę Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, w którą rosyjski dron uderzył w ostatni poniedziałek. Zginęły wówczas dwie osoby, a siedem zostało rannych.

"Doceniamy to, że Friedrich Merz był dziś tutaj z nami mimo alarmu powietrznego i całkowicie barbarzyńskich sąsiadów - Rosjan, którzy od samego rana atakują miasto. To potrzebny i odważny sygnał ze strony samego kanclerza oraz całych Niemiec. Dziękuję, Friedrichu" - napisał Zełenski w serwisach społecznościowych.