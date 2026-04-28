Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kanclerz Niemiec ostro krytykuje USA. "Gdybym wiedział..."

|
Friedrich Merz
J.D. Vance o rozmowach na linii USA-Iran. "Nie osiągnęliśmy porozumienia"
Źródło: TVN24, Reuters
W ocenie kanclerza Niemiec Friedricha Merza irańskie władze upokarzają Stany Zjednoczone i manipulują amerykańską administracją. Według Reutersa to "niezwykle ostra krytyka konfliktu". Inne media komentują, że wypowiedzi Merza świadczą o "gniewie i frustracji" w Europie z powodu przedłużającej się wojny.

Głośnym echem odbiła się wypowiedź niemieckiego kanclerza Friedricha Merza, w której odniósł się do negocjacji między USA a Iranem. W poniedziałek podczas przemówienia do studentów w mieście Marsberg polityk stwierdził, że irańskie władze upokarzają Stany Zjednoczone.

Merz o upokorzeniu USA

- Irańczycy są oczywiście bardzo biegli w negocjacjach, a raczej bardzo biegli w nienegocjowaniu, pozwalając Amerykanom podróżować do Islamabadu, a następnie odjeżdżać bez rezultatu - stwierdził. O ostrej krytyce Waszyngtonu przez władze w Berlinie pisze też portal Politico. Słowa niemieckiego kanclerza padły po "chaotycznym weekendzie w dyplomacji", podczas którego prezydent Trump nagle odwołał planowaną podróż specjalnego wysłannika Steve'a Witkoffa i swojego zięcia Jareda Kushnera do Pakistanu.

- Cały naród jest upokarzany przez irańskich przywódców, a zwłaszcza przez tak zwanych Strażników Rewolucji. Mam więc nadzieję, że to się skończy jak najszybciej - powiedział do słuchaczy Merz. Dodał, że nie rozumie, jaką strategię wyjścia z wojny z Iranem stosują Stany Zjednoczone.

Źródło: PAP/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

W jego opinii Stany Zjednoczone źle oceniły irański reżim. - Irańczycy są wyraźnie silniejsi niż oczekiwano, a Amerykanie ewidentnie nie mają naprawdę przekonującej strategii w negocjacjach - stwierdził. Podobnie podsumował samo rozpoczęcie ataków. - Oczywiście (Stany Zjednoczone - red.) przystąpiły do ​​tej wojny bez żadnej strategii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie takiej reakcji oczekiwał Trump. "Próbuje wyjść z twarzą"

Sebastian Zakrzewski

"Powiedziałbym to Trumpowi jeszcze dobitniej"

Na początku wojny Merz częściowo popierał działania USA, twierdząc, że Niemcy podzielają cel zmiany reżimu w Iranie, pomimo wątpliwości co do metod stosowanych przez administrację Trumpa - pisze Politico. Jednak przedłużający się konflikt, niosący ze sobą ogromne koszty ekonomiczne, spotyka się z coraz ostrzejszą krytyką ze strony Berlina.

Władze w Berlinie zareagowały też w ostrym tonie, gdy kilka tygodni wcześniej pojawiły się sugestie Trumpa, by siły NATO wsparły amerykańskie działania w Iranie. Wówczas rzecznik kanclerza Stefan Kornelius powiedział dziennikarzom, że "nie jest to wojna NATO". - Nie jesteśmy zainteresowani niekończącą się wojną - mówił w marcu sam Merz.

Jak podaje Reuters, swój sceptycyzm Merz miał przekazać bezpośrednio Trumpowi, o czym mówił do studentów. - Gdybym wiedział, że sytuacja będzie się tak utrzymywać przez pięć lub sześć tygodni i będzie się stopniowo pogarszać, powiedziałbym mu o tym jeszcze dobitniej - podkreślił.

Portal The Hill pisze, że wypowiedzi Merza świadczą o "gniewie i frustracji w Europie" z powodu trwającej ponad dwa miesiące wojny, której skutkiem było zamknięcie cieśniny Ormuz i zakłócenie globalnych dostaw energii.

OGLĄDAJ: Iran przeszkadza, oni nie. Chociaż mają "islamską bombę"
pc

Iran przeszkadza, oni nie. Chociaż mają "islamską bombę"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Reuters, Politico, The Hill

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Filip Singer

Udostępnij:
Tagi:
USAIranNiemcy
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
USA, Waszyngton, Gwardia Narodowa, policja
"WSJ": poziom przemocy wobec rządu USA najwyższy od 30 lat
Świat
Wypadek na ulicy Grochowskiej
Fotoradar stanął na Grochowskiej. Wcześniej zginął tam 6-letni chłopiec
WARSZAWA
"Łomiarz" wychodzi na wolność
"Łomiarz" wychodzi na wolność. Biegli: nie poddał się resocjalizacji
WARSZAWA
Były współpracownik papieża skazany. Sąd wymierzył osiem lat więzienia
Zakonnik z zarzutami przestępstw seksualnych
Wrocław
Strzały pod Kruszwicą, samochód ostrzelany podczas jazdy
Samochód ostrzelany podczas jazdy. Zatrzymano 49-latka
Kujawsko-Pomorskie
AdobeStock_364287715
Obniża ciśnienie i poprawia cholesterol. Coraz więcej "twardych" danych na temat jogi
Bogdan Święczkowski
Święczkowski nie przyjdzie na spotkanie. Pisze o "wyjątkowej hipokryzji"
Polska
Mercedes o wartości ponad miliona złotych został skradziony w Berlinie
Kierowca porzucił auto warte ponad milion i uciekł pieszo
Wrocław
Grzegorz Braun, Daniel Obajtek, Patryk Jaki i Tomasz Buczek
Jest decyzja w sprawie polskich europosłów
Polska
Polityk Konfederacji alarmuje o "zniknięciu tablicy" w Auschwitz. Manipulacja
Muzeum Auschwitz "usuwa informacje o polskich więźniach"? O co chodzi z tablicami
Gabriela Sieczkowska
Od kierowcy pobrano też krew do badań
Kierowca z blisko sześcioma promilami, jego auto dachowało
Poznań
policja grecja
Strzelanina w Atenach. Kilka osób jest rannych
Świat
Homar chimera
Prawie trafił na talerz. To okaz jeden na pięćdziesiąt milionów
METEO
Część pacjentek wstydzi się leczenia analogami GLP-1
"Żeby schudnąć, trzeba jeść", "albo szybko albo trwale". Jak dobrze gubić kilogramy?
Zuzanna Kuffel
Ceny paliw, tankowanie, stacja benzynowa
Takie będą ceny paliw w środę
BIZNES
Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos arctos)
Stuletnie sady już nie kuszą niedźwiedzi. Leśnicy mają pomysł
Rzeszów
Straż Pożarna
Poproszono ich o otwarcie mieszkania. W środku znaleźli dwa ciała
Wrocław
Bił leżącego na ulicy
Bił leżącego na ulicy człowieka. Nikt nie zareagował
Szczecin
shutterstock_2578148417 Bolonia, Włochy 1 stycznia 2025: Turyści i mieszkańcy spacerujący po via rizzoli, głównej ulicy w bolonii, w pobliżu przystanku autobusowego
Majówkowe wybory Polaków. Zaskakujące trzecie miejsce
BIZNES
Łukasz Mejza wchodzi na salę rozpraw
Mejza pozwał licealistę. Sąd zdecydował
Poznań
Michał Woś i Dariusz Matecki
Kara dla Mateckiego i Wosia. Zapadła jednogłośna decyzja
Polska
imageTitle
Narzekała na odór, dołowała się, płakała. Trudne chwile Andriejewej
EUROSPORT
Łukasz Litewka, minuta ciszy w Sejmie
Poruszający moment w Sejmie i łamiący się głos marszałka
Polska
shutterstock_2660243863
Zdrowie na minusie. Kandydat PiS na premiera diagnozuje, ale pewne fakty pomija
Piotr Wójcik
Łukasz Litewka
Pogrzeb Łukasza Litewki. Nowe szczegóły uroczystości
Katowice
Policja zatrzymała 19-latka
"Informował, że pracownicy banku współpracują z przestępcami i zamierzają ukraść jej pieniądze"
WARSZAWA
Elektrownia w Czarnobylu po wybuchu reaktora
Myśleli, że to zgubiona bomba. Tak odkryli radioaktywną chmurę nad Polską
Olsztyn
Anders Breivik
Terrorysta zmienił dane osobowe na jedne z najpopularniejszych w kraju
Świat
imageTitle
Pingwiny walczą do końca
Najnowsze
Alexander Lambsdorff
"Stanowczy protest" po spotkaniu w Kijowie. Oświadczenie rosyjskiego MSZ
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica