Ever Given ani drgnie. Kolejna próba odblokowania Kanału Sueskiego zakończona porażką

Kolejna próba ściągnięcia z mielizny blokującego Kanał Sueski kontenerowca Ever Given spełzła na niczym - przekazała w piątek firma zarządzająca jednostką. Pomoc w odblokowaniu jednej z najważniejszych dróg wodnych świata zaoferowały między innymi Stany Zjednoczone oraz Turcja.

Statek o długości 400 metrów, szerokości 59 metrów, mogący pomieścić 18 tysięcy kontenerów blokuje wąską drogę wodną łączącą Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym. Urząd Kanału Sueskiego (SCA) poinformował, że Egipt otrzymał kilka ofert pomocy międzynarodowej, w tym od USA i Turcji. Ankara zaproponowała wysłanie holownika do odciągnięcia statku należącego do japońskiej firmy. Propozycja pomocy nadeszła, ponieważ Turcja chce polepszenia stosunków z Kairem, napiętych od obalenia prezydenta Muhammada Mursiego w 2013 roku, który był wspierany przez tureckiego przywódcę Recepa Tayyipa Erdogana.

Jak poinformowała w piątek firma Bernhard Schulte Shipmanagement, która odpowiada za techniczne zarządzanie jednostką, przeprowadzona tego dnia kolejna próba ściągnięcia z mielizny kontenerowca Ever Given nie powiodła się. W niedzielę mają pojawić się na Kanale Sueskim dwa dodatkowe holowniki, aby pomóc w uwolnieniu statku należącego do japońskiego armatora Shoei Kisen.

Jak duży jest kontenerowiec Ever Given?

Wypadek wart nawet 10 miliardów dolarów

"Kanał Sueski to szlak dla przewozu towarów między Europą a Azją. W 2019 roku przepłynęło nim tranzytem ponad 19 tysięcy statków, co odpowiada prawie 1,25 miliarda ton ładunku. Stanowi to około 13 procent światowego handlu" - ocenili naukowcy w analizie opublikowanej w brytyjskim portalu The Conversation.