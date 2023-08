Kanał Sueski. Holownik zatonął po zderzeniu z tankowcem. Nie żyje jedna osoba

Zatonął holownik, który zderzył się w Kanale Sueskim z tankowcem przewożącym gaz LPG. Jednego z członków siedmioosobowej załogi holownika - mechanika pochodzącego z Port Said w Egipcie - nie udało się uratować.

Holownik Kanału Sueskiego zderzył się z tankowcem pływającym pod banderą Hongkongu. Okręt płynął z Singapuru do USA. Jak podaje agencja Reutera, tankowiec ma 230 metrów długości i 36 metrów szerokości. Statek ten, przewożący gaz płynny, nie ucierpiał w wyniku zderzenia.

Z siedmioosobowej załogi sześć osób uratowano

Zatonął natomiast holownik, na którego pokładzie było siedem osób. Służby ratownicze uratowały sześciu członków załogi, którzy po wypadku zostali przetransportowani do szpitali. Siódmy z mężczyzn nie przeżył wypadku. Dziennikarze agencji Reutera, powołując się na bliskich zmarłego, przekazali, że był on mechanikiem pochodzącym z Port Said.