Żydowska szkoła w Montrealu ostrzelana. Kolejny raz

We wczesnych godzinach porannych mieszkańcy dzielnicy Côte-des-Neiges w Montrealu zawiadomili policję o strzałach w pobliżu szkoły Yeshiva Gedola. To jedna z dwóch żydowskich szkół w Montrealu, które nieznani sprawcy ostrzelali już wcześniej, z nocy ze środy na czwartek. W jednej z tych szkół nocowali młodzi ludzie.

Sprawca uciekł

Sprawca niedzielnego ataku uciekł. Kanadyjscy policjanci znaleźli na fasadzie budynku szkoły ślady po strzałach oraz odnaleźli łuski po nabojach - podał publiczny francuskojęzyczny nadawca Radio-Canada. "To ohydne działania i nie zgadzamy się na to, by Montreal stał się teatrem takich działań" - napisała na platformie X (dawniej Twitter) burmistrz Montrealu Valerie Plante, zapewniając, że policja odnajdzie sprawców. Media cytowały też jej wypowiedź, że "społeczność żydowska została zaatakowana (...) na antysemickie działania jak to nie ma miejsca w naszym mieście".