Kanada znosi zakaz oddawania krwi przez aktywnych seksualnie gejów i biseksualnych mężczyzn

Kanadyjski federalny departament zdrowia ogłosił, że zezwala na składanie wniosków do krajowego banku krwi, Canadian Blood Services, przez mężczyzn, którzy uprawiali seks z innymi mężczyznami w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Od tej pory zamiast wymagać od mężczyzn, którzy uprawiają seks z mężczyznami, aby zachowali abstynencję przez co najmniej trzy miesiące przed oddaniem krwi, agencja będzie badać wszystkich potencjalnych dawców krwi i osocza pod kątem "zachowań seksualnych wysokiego ryzyka".

Mężczyźni uprawiający seks z innymi mężczyznami mogą oddawać krew

Komentarze po zniesieniu zakazu dawstwa krwi

Premier Kanady Justin Trudeau, którego liberalna partia od 2015 roku obiecywała zniesienie zakazu stwierdził, że czwartek jest "dobrym dniem", a ogólny zakaz był "dyskryminacyjny". - To trwało zbyt długo - powiedział dziennikarzom. - Powinno to zostać zrobione 10 lat temu, 15 lat temu. Ale badania po prostu nie zostały przeprowadzone przez żaden poprzedni rząd, więc zrobiliśmy to - podkreślił Trudeau.