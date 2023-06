Tragiczny wypadek w Kanadzie. Co najmniej 15 osób zginęło

Co najmniej 15 osób zginęło, a 10 zostało rannych w wypadku w prowincji Manitoba w Kanadzie. Doszło tam do zderzenia ciężarówki z przyczepą z minibusem przewożącym osoby starsze - poinformowała policja.

- Dziesięć osób zostało zabranych do szpitala z różnymi obrażeniami - powiedział Rob Hill z policji prowincji Manitoba, gdzie w czwartek doszło do wypadku. Dodał, że w minibusie znajdowało się łącznie 25 osób, "głównie osoby starsze". Jak poinformowała policja, minibus został uderzony przez przyczepę ciężarówki, a następnie się zapalił.

Obaj kierowcy żyją, zostali zabrani do szpitala - przekazała miejscowa policja. Jak przekazali funkcjonariusze, "to duże i bardzo złożone śledztwo" i niewykluczone, że "mogło dojść do przestępstwa".